Чоловік врятував товстого собаку, який "зневірився в житті": фото неймовірного перевтілення

Чоловік приголомшив людей, врятувавши собаку, яку він знайшов на вулиці Таїланду, від смерті – і її перетворення приголомшує.

Собаку, яку назвали Сінді Кроуфорд на честь американської супермоделі, врятував Ніалл Гарбісон. Він поділився своєю історією про те, як натрапив на собаку, яка, за його словами, була "при смерті" і "відмовилася від життя".

Але, проявивши трохи турботи, йому вдалося вилікувати тварину і дати їй нове життя. У соціальній мережі Х Ніалл розповів, що знайшов чотирилапу дівчинку на вулиці Таїланду, коли вона лежала на дорозі та ухилялась від руху транспорту.

Ніалл та Сінді / Фото: x.com/NiallHarbison

У його дописі йшлося: "22 вересня минулого року я знайшов Сінді Кроуфорд на вулиці. Вона страждала на патологічне ожиріння і була при смерті. Вона важила 46 кг. У її сьогоднішню трансформацію справді важко повірити. Так я її і знайшов. Вона лежала на вулиці, її шерсть випадала, а машини проносилися в сантиметрах від її голови. Сінді Кроуфорд зневірилася в житті і втратила будь-яку гідність. Ми забрали її до себе, відмили і почали намагатися вилікувати її шкіру та загальний стан здоров'я. Ветеринари дуже наполягали на тому, щоб ми не квапилися, тому що вона могла померти від серцевого нападу, враховуючи стрес, в якому перебував її організм. Ми почали дотримуватися дієти і побачили деякі результати. Справжній прогрес почався, коли у Сінді діагностували захворювання щитовидної залози. Ліки, регулярні тренування та знайомство з її новою майбутньою мамою Ланою – все це почало приносити свої плоди. Вона почала втрачати близько 400 г на тиждень".

Ніалл та Сінді / Фото: x.com/NiallHarbison

Під пильним наглядом Ніалла Сінді почала одужувати. Після виснажливого п'ятимісячного періоду вона нарешті змогла бігати, що стало першим значним проривом у якості її повсякденного життя, який помітив Ніалл.

Собака Сінді Кроуфорд / Фото: x.com/NiallHarbison

Зараз Сінді знайшла люблячий дім з однією з подруг Ніалла, Ланою, яка добре про неї піклується.

Собака Сінді Кроуфорд / Фото: x.com/NiallHarbison

"Сінді працювала як проклята протягом 7 місяців, і замість того, щоб жити за межами, вона мала власну сім'ю та віллу. Її шкіра була ідеальною, і до неї повернулася радість життя. Сінді продовжувала займатися фітнесом, і зараз вона схудла до 28,5 кг, що є приголомшливим результатом. До неї повернулося життя. Її гідність. Її впевненість у собі. Вона може бути просто вуличним собакою в Таїланді, але я думаю, що ми всі можемо багато чому навчитися у Сінді", - поділився він.

Собака Сінді Кроуфорд / Фото: x.com/NiallHarbison

Нагадаємо, тим часом працівники зоопарку безуспішно намагалися змусити схуднути леопарда з ожирінням. Вони показали, який має вигляд тварина.

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