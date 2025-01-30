Чоловік встановив приховану камеру і вимагав від дівчини сексу: вона вчинила неочікувано

Чоловік шантажував дівчину тим, що у нього є відео, на якому вона оголена та вимагав зайнятись з ним сексом. Що зробила потерпіла?

У Миколаївській області до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка, який шантажував неповнолітню дівчину, вимагаючи від неї інтиму.

Про це йдеться у вироку Єланецького районного суду Миколаївської області.

За даними суду, у жовтні 2024 року чоловік приховано зняв на відео, як неповнолітня милась у літньому душі. Згодом він надіслав дівчині файл, на якому вона була оголеною, та почав шантажувати потерпілу. Він вимагав від неї сексу та погрожував, що у разі відмови, покаже відео її хлопцю та родичам.

Проте дівчина вчинила неочікувано для кривдника та звернулась до поліції.

Жителю Миколаївщини інкримінували ч. 3 ст. 154 Кримінального кодексу України.

Під час досудового слідства підозрюваний та потерпіла уклали угоду про примирення. Чоловік визнав себе винним.

Суд затвердив цю угоду та присудив жителю Миколаївщини 2 роки іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, у Кривому Розі до іспитового терміну засудили чоловіка, який заскочив свою неповнолітню доньку в ліжку з чоловіком.

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