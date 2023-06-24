Чоловік встановив рекорд з бігу на 100 метрів на підборах: за скільки секунд він впорався (відео)

Він є володарем 57 титулів у Книзі рекордів Гіннеса.

Іспанський серійний рекордсмен Крістіан Родрігес встановив ще один світовий рекорд – в бігу на 100 метрів на високих підборах.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Крістіан показав час 12,82 секунд. Раніше рекорд належав німцю Андре Ортольфу, який 2019 року впорався з дистанцією за 14,02 секунди.

Для встановлення цього рекорду необхідно бути у туфлях на високих підборах-шпильках. Каблуки повинні бути не менше 7 см у висоту і не більше 1,5 см завширшки на кінчику, що означає, що взуття на платформі не допускається.

"Підготовка була дуже ретельною та специфічною", — сказав Крістіан. "Мені дуже складно бігати на високих підборах на високій швидкості. В Іспанії є такі перегони, і мені вони завжди подобалися".

Крістіан сказав, що він спробував побити цей рекорд, щоб довести, що діабетики 1 типу, такі як він сам, "можуть робити стільки ж чи навіть більше, ніж люди без діабету".

Це не перший світовий рекорд Крістіана на відстані 100 метрів. Ось список у порядку зменшення швидкості:

Найшвидший біг на 100 м із зав'язаними очима: 12,45 секунди

Найшвидший біг на 100 м у черевиках: 12,58 секунд.

Найшвидший біг на 100 м назад: 13,17 секунд

Найшвидший біг на 100 м із бейсбольною битою на пальці: 13,83 секунди.

Найшвидший біг на 100 м із балансуванням гітари на пальці: 14,31 секунди.

Найшвидший біг на 100 м з підносом: 14,51 секунди.

Найшвидший біг на 100 м з балансуванням м'яча для настільного тенісу на биті: 14,69 секунд.

Найшвидше жонглювання трьома предметами на 100 м із зав'язаними очима: 15,28 секунди.

Найшвидший біг на 100 м з балансуванням більярдного кія на пальці: 15,32 секунд.

Найшвидший біг на 100 м назад із рюкзаком вагою 27 кг: 23,45 секунди.

Найшвидший біг на 100 м назад на одній нозі: 24,76 секунд.

Найшвидший біг на 100 м у мішку: 25,96 секунд.

Крістіан також встановив низку інших світових рекордів, у тому числі за найтриваліше балансування велосипеда на підборідді (9 хв 41 с), найтриваліше балансуванням предмета на носі (2 год 42 хв) і найбільшу кількість послідовних підйомів сходами під час жонглювання трьома предметами (2082).

Крістіан Родрігес / Фото: guinnessworldrecords.com

Наразі Крістіан є володарем колосальних 57 титулів у Книзі рекордів Гіннеса та планує побити ще більше протягом 2023 року.

Нагадаємо, стюардеса назвала, що найогидніше роблять пасажири в літаку. Вона звернулася до мандрівників із проханням не робити так.

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