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ТСН у соціальних мережах

Труетт Гейнс

Труетт Гейнс / © Guinness World Records

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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268
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2 хв
Труетт Гейнс

Чоловік встановив новий рекорд підтягування за 24 години: кількість шокує

Американець повернув свій титул.

Автор публікації
Юлія Шолудько Юлія Шолудько

Американець відновив світовий рекорд Гіннеса з найбільшої кількості підтягувань за 24 години після того, як раніше утримував рекорд менше доби.

Про це йдеться на офіційному сайті.

Два роки тому Труетт Гейнс успішно встановив новий рекорд, виконавши 8 100 підтягувань за відведений період часу, але менш ніж через добу його рекорд побив австралієць Гері Ллойд, який зробив 8 600 підтягувань за 24 години.

Тепер Гейнс повернув собі титул, підтягнувшись 10 001 раз за 24 години.

«Що я зрозумів про себе: я не здамся. Я не був благословенний унікальними здібностями або суперсилою, і мені ніколи нічого не давалося легко, але я був обдарований здатністю не здаватися на шляху до своєї мети», — сказав він. «Навіть якщо на це підуть роки, я доведу справу до кінця».

Труетт Гейнс / © Guinness World Records

Труетт Гейнс / © Guinness World Records

Труетт багато в чому завдячує своєму успіху величезній підтримці своєї дружини Алісії, яка надихнула його продовжувати тренування. Він сказав, що проводив години в гаражі, виконуючи підтягування, коли вона приходила і перевіряла його, приносила йому здорові закуски і діяла як дієтологиня, прихильниця і любляча дружина одночасно.

«Вона вирішила бути поруч протягом усього цього: кожного кроку і кожного повторення. Як чоловік, це найбільший подарунок, який ви можете отримати», — сказав він. «Вона вірила в мене. Поділитися з нею своїми досягненнями було найкращим почуттям у світі. Я не зміг би зробити це без неї, і я хотів би, щоб її ім’я також було вказано в сертифікаті, тому що вона була важливою для мого успіху».

Нагадаємо, геймер пройшов Super Mario Bros за рекордний час.

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