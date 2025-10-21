Труна / © pixabay.com

Реклама

74-річний чоловік із села Кончі, штат Біхар, Індія, вирішив провести незвичайний експеримент — він інсценував власну смерть, щоб побачити, хто справді сумуватиме за ним.

Про це пише Oddity Central.

Місцеві жителі були шоковані, коли почули про «раптову смерть» Мохана Лала — ветерана військово-повітряних сил. Звістка швидко поширилася, і до його дому почали сходитися люди, аби провести його в останню путь. Вони брали участь у традиційній процесії, висловлювали співчуття родині та оплакували чоловіка, не підозрюючи, що він живий.

Реклама

Та найбільш шокувальний момент настав тоді, коли «померлий» раптово підвівся зі своєї труни. Спантеличені люди не могли повірити очам, але згодом з’ясувалося, що це було лише інсценування.

«Після смерті люди несуть труну, але я хотів побачити це на власні очі і дізнатися, з якою повагою та любов’ю люди ставляться до мене», — пояснив свій вчинок Мохан Лал.

Мохан Лал / © odditycentral.com

Чоловік заздалегідь попросив родичів допомогти йому з «організацією смерті» — розповсюдити новину, прикрасити труну і навіть відвезти її до крематорію, щоб усе мало правдивий вигляд.

Сотні мешканців прийшли провести його в «останню путь», і такий рівень уваги щиро розчулив 74-річного індійця. Після «воскресіння» Мохан влаштував великий бенкет для всіх, аби загладити провину за розіграш і подякувати односельцям за підтримку.

Реклама

Нагадаємо, дружина дізналася про другу сім’ю чоловіка на похороні свекра.