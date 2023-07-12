Чоловік вставив генітальні імплантати, видалив кінчик носа і соски: який він має вигляд (фото)

Американець похизувався своїми останніми модифікаціями тіла.

Про це пише dailystar.co.uk.

32-річний чоловік на ім'я Одін за останні 11 років витратив 8000 доларів США, щоб перетворити себе "на живий витвір мистецтва".

Так, нещодавно татуювальник з Каліфорнії видалив кінчик носа та соски.

На свої модифікації він витратив 8000 доларів / Фото: instagram.com/witch_doctors

Виконуючи деякі процедури сам, він татуював собі очі та ясна.

"У мене є декілька ребристих генітальних імплантатів, мої соски видалені. У мене також були тавровані шрами на грудях, зап'ястях та обличчі. Я навіть татуював собі груди, очі, ясна і трохи татуював обличчя. Я думаю, що моє тіло — це полотно для мистецтва. Я почав займатися цим переважно через те, що ціную племінну історію, культуру та мистецтво", - прокоментував він.

Він фанат племінної культури / Фото: instagram.com/witch_doctors

Через свою унікальну зовнішність Одін піддається жорстокому поводженню з боку хейтерів, навіть одержуючи смертельні загрози.

"Мене дошкуляли люди на вулиці, вони люблять ненавидіти все, що завгодно. Я ніколи не зосереджуюсь на цьому, я просто проходжу повз будь-яких незнайомців, які поводяться як тварини", - зазначив американець.

Одін також вставив імпланти в геніталії / Фото: instagram.com/witch_doctors

Хоча деякі члени сім'ї не схвалюють його зовнішній вигляд, Одін, як і раніше, відчуває підтримку друзів.

"Моїй сім'ї не дуже подобається те, що я зробив зі своєю зовнішністю. Мене досі запрошують на святкові обіди, і я регулярно розмовляю із родичами. Ми у добрих стосунках, попри розбіжності. Багато моїх друзів зазвичай здаються трохи гордими тим, що дружать зі мною, ніби я єдина у своєму роді людина, яку треба знати", - додав чоловік.

Чоловік хоче ще видалити пупок / Фото: instagram.com/witch_doctors

Одін додав, що не планує поки що зупинятися. Він хоче загострити вуха та видалити пупок.

Чоловік видалив кінчик носа і соски / Фото: instagram.com/witch_doctors

Нагадаємо, язик курця став зеленим та волохатим. Медики пояснили, чому так сталося.

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