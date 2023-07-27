Чоловік вставив у руки "зміїні" імплантати: фото до і після шалених модифікацій

Він і його дружина зараз тримають світовий рекорд Гіннеса.

Уругвайський фанатик модифікації тіла, якого називають "реальним демоном", похизувався своїм останнім оновленням.

Про це пише nypost.com.

Віктор Перальта витратив майже 6500 доларів, щоб зробити "сатанинські" зміїні імплантати в обох руках. За годину йому вставили шість імплантатів, щоб створити враження змії, що повзе під шкірою.

Віктор Перальта / Фото: instagram.com/victor_h_peralta

53-річний чоловік показав, як спершу маркували та розрізали певну ділянку руки перед розміщенням усередині силіконових імплантатів. Потім вони злили рідину і зашили шкіру.

Процес операції / Фото: instagram.com/victor_h_peralta

Попри доволі моторошну операцію, Віктор стверджує, що процедура не була болісною.

"Я не страждав, тому що обрав їх добровільно, щоб отримати кінцевий результат. Я насолоджувався цим від початку до кінця - це не порівняно з втратою коханої людини", - зазначив уругваєць.

Він і його дружина Габріела Перальта зараз тримають світовий рекорд Гіннеса як пара з найбільшою кількістю модифікацій тіла, маючи на двох 100 тілесних прикрас, серед яких мікродермали, пірсинг та імплантати.

Віктор та його дружина тримають світовий рекорд Гіннеса як пара з найбільшою кількістю модифікацій тіла / Фото: instagram.com/victor_h_peralta

Віктор з дружиною / Фото: instagram.com/victor_h_peralta

Віктор, художник-татуювальник, розпочав свій шлях в боди-арті у віці 13 років, коли він намалював слово "fu*k" на пальцях лівої руки.

А такий вигляд він мав до трансформації:

Віктор до модифікацій / Фото: instagram.com/victor_h_peralta

А тепер майже 95% його тіла вкриті татуюваннями.

Віктор у процесі зміни зовнішності / Фото: instagram.com/victor_h_peralta

Деякі з найбільш спірних модів, якими він часто хизується – це диявольське число 666, вирізане на його голові, підшкірні зірки і металеві роги за 500 доларів, імплантовані в його череп.

Віктор Перальта / Фото: instagram.com/victor_h_peralta

Віктор стверджує, що хотів змінити свою зовнішність, тому що вважав себе тим, хто помітно відрізняється від інших.

"Ми всі — унікальні частинки у грі життя, і це робить мене набагато оригінальнішим і ближчим до того, який я хочу мати вигляд. Мене не надихали інші люди, тому що унікальні речі в кожній людині абсолютно різні з кожною модифікацією", - прокоментував він.

Віктор Перальта / Фото: instagram.com/victor_h_peralta

Нагадаємо, "жінка-вампірка" зробила 49 модифікацій тіла та показала, який зараз має вигляд. Зокрема, Марія Хосе Крістерна вставила титанові роги і зататуювала очі.

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