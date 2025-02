Чоловік встромив у пеніс дві великі голки: вони опинилися в сідницях (фото)

У Китаї чоловік встромив у пеніс дві великі голки. Це сталося після того, як 54-річний індонезієць засунув до уретри пінцет. Втім, випадок китайця неабияк шокував лікарів, які виявили, що голки із часом опинилися в його сідницях.

Про це повідомляє Need To Know.

47-річний чоловік, ім'я якого не називається, жив із голками в тілі місяць. Вважається, що 5-сантиметрові гострі предмети було важко витягти, тож це була гра в очікування, поки вони не вийдуть з іншого боку.

Чоловік, який був одружений, нібито сам звернувся до лікарні через 18 годин після того, як вставив голки в пеніс. І хоча причина незрозуміла, це сталося після нічної ерекції.

Згідно з медичним журналом, пацієнт, який заперечував будь-які проблеми з психічним здоров'ям, скаржився на "легкий біль" під час введення голки – але не після.

Потім, однак, виник "нестерпний рівень дистресу" біля основи пеніса, що змусило його звернутися за медичною допомогою.

Комп'ютерна томографія показала, що голки мігрували в його тазові органи, і це ще не все, що вони знайшли. Було виявлено 10 маленьких сталевих кульок, які він також вставив, кожна розміром у сантиметр.

Китаєць встромив у пеніс дві великі голки / Фото: Basic and Clinical Andrology

Через тиждень він відчув біль у правій сідниці, який описав як "нестерпне відчуття, схоже на акупунктуру". Рентгенівський знімок показав, що одна голка залишилася на місці, а інша перемістилася в сідницю. Медики зробили надріз і витягли гострий предмет. Через місяць із тіла чоловіка вийшла і друга голка.

Цей випадок, що стався в Китаї, описується як один із небагатьох, про які коли-небудь повідомлялося громадськості.

Нагадаємо, жінка прийшла на МРТ із секс-іграшкою всередині. Нещасна пацієнтка порушила одне з головних правил проведення магнітно-резонансної томографії і це закінчилося трагічно.

