Чоловік вступив у статевий акт із лялькою просто посеред секс-шопу – фото

Хтивого чоловіка заскочили, як він бавився з лялькою з автомата просто посеред секс-шопу. Це сталося після того, як пара зайнялася сексом на палубі розкішної яхти під оплески туристів.

Химерний інцидент відбувся у столиці Тайваню Тайбеї, повідомляє Need To Know.

Чоловік середнього віку зайшов до магазину і обрав вподобану ляльку. Потім він надув секс-іграшку і поклав її на підлогу.

Камера відеоспостереження зафіксувала, як покупець спустив штани і вступив у статевий акт з лялькою просто в магазині.

Чоловік, схоже, не знав, що в крамниці встановлені камери спостереження.

Чоловік зайнявся сексом із лялькою посеред магазину / Фото: скриншот з відео

Невідомо, чи повідомив власник магазину про цей випадок поліції.

Тим часом відео вже поширилося Мережею. Один із місцевих жителів пожартував: "Він лише оглядає товар перед покупкою".

