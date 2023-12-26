Чоловік втік з-під домашнього арешту до в'язниці, щоб не святкувати Різдво на самоті

У Фрозіноне, Італія, молодий чоловік, який перебуває під домашнім арештом за дрібні злочини, втік до в'язниці, щоб не святкувати Різдво на самоті.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

24-річний Маріо вважав за краще провести решту свого покарання в компанії інших ув'язнених. Тож він втік із дому, де живе один, і, не повідомивши про це до офісу спостереження чи свого адвоката, з'явився біля воріт в'язниці Сан-Доменіко в Кассіно та попросив, щоб його заарештували.

Спантеличені офіцери викликали поліцію і радіомобільна частина втрутилася за лічені хвилини, затримавши хлопця: до того часу він хотів саме цього. "Коли ми його побачили, - повідомляють у тюремній поліції Кассіно, - ми були спантеличені. Ми одразу викликали поліцію". Військовий патруль забрав молодого чоловіка та повернув його до Фрозіноне.

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Несподіванка настала одразу після цього: його пояснення та прохання пройти до камери, щоб відбути решту покарання в компанії інших в'язнів, були марними, але, як того вимагає процедура, його відвезли додому і повернули під домашній арешт.

Однак вони запевнили, що повідомлять суд, щоб найближчими днями його вислухали та дозволили пояснили причини такого жесту. Маріо також попросив, щоб його помістили до камери з дотриманням законної процедури.

За втечу з-під домашнього арешту він постане перед судом.

Нагадаємо, п'яний Санта-Клаус врізався на авто у будинок, розвозячи різдвяні подарунки. Також він пошкодив припарковане авто.

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