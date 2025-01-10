Чоловік втратив 31 млрд грн через заборону влади розкопати смітник: подробиці

У Великій Британії суддя відхилив спробу чоловіка подати позов, щоб повернути зі смітника жорсткий диск з біткоїнами, який зараз коштує близько 598 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 31 мільярд гривень).

Про це повідомляє BBC.

Джеймс Гавеллс стверджував, що його колишня партнерка помилково викинула жорсткий диск із біткоїн-гаманцем 2013 року, і він хотів отримати доступ до нього і повернути криптовалюту.

Але рада Ньюпорта звернулася до судді Високого суду з проханням скасувати судовий позов Гавеллса про доступ до звалища або компенсацію в розмірі 495 млн фунтів стерлінгів (понад 26 мільярдів гривень).

Суддя Кейзер КейСі заявив, що не було "розумних підстав" для подавання позову і "немає реалістичної перспективи" досягти успіху в повному судовому розгляді.

Реагуючи на це рішення, Джеймс сказав, що він "дуже засмучений".

"Те, що справа була закрита на першому ж слуханні, не дає мені навіть можливості пояснити свою позицію або можливості домогтися правосуддя в будь-якій формі або вигляді. Було так багато всього, що можна було б пояснити під час повного судового розгляду, і саме цього я і очікував", - сказав він.

Він додав, що "намагався взаємодіяти з міською радою Ньюпорта всіма можливими способами протягом останніх 12 років", і те, що йому сказали, що він не встиг, сприйняв як "удар по зубах".

"Справа не в жадібності, я радий поділитися доходами, але ніхто з можновладців не буде мати зі мною гідної розмови", - сказав він. "Це рішення забрало у мене все і залишило мене ні з чим. Велика британська система несправедливості знову завдає удару".

Джеймс Гавеллс / Фото: Wales News Service

Під час слухань у грудні суд дізнався, що Гавеллс був одним із перших, хто почав користуватися біткоїном і успішно майнив цю криптовалюту.

Оскільки вартість його зниклого цифрового гаманця стрімко зросла, чоловік організував команду експертів, щоб спробувати знайти, відновити і отримати доступ до жорсткого диска. Він неодноразово просив дозволу у ради на доступ і запропонував їй частку зниклого біткоїна, якщо його вдасться знайти.

Британець успішно "добув" біткоїн 2009 року майже задарма, і каже, що зовсім забув про нього, коли викинув його на смітник. 2024 року вартість криптовалюти зросла більш ніж на 80%.

Але Джеймс Гауді КС, який представляв інтереси ради, стверджував, що закони означають, що жорсткий диск став його власністю, коли він потрапив на звалище. Він також заявив, що його екологічні дозволи забороняють будь-які спроби розкопок на звалищі з метою пошуку жорсткого диска.

Пропозиція пожертвувати 10% біткоїнів місцевій громаді заохочувала раду "грати швидко і вільно", "підписуючись на участь в акції", - сказав Гауді.

У письмовому рішенні суддя зазначив: "Я також вважаю, що позов не матиме реальних шансів на успіх, якщо він дійде до суду, і що немає жодної іншої вагомої причини, чому він повинен розглядатися в суді".

На сміттєзвалищі зберігається понад 1,4 млн тонн відходів, але Гавеллс сказав, що він звузив місцезнаходження жорсткого диска до площі, що складається з 100 000 тонн.

Він припускає, що до наступного року біткоїн на його жорсткому диску може коштувати 1 млрд фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, Ryanair подала до суду на пасажира на 15000 євро. Компанії набридло, що мандрівники зривають рейси.

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