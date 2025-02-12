Чоловік втратив 31 млрд грн на звалищі: він вигадав, як повернути своє багатство

Комп'ютерний інженер, який вважає, що його жорсткий диск із біткоїнами вартістю майже 600 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 31 млрд грн) похований на звалищі, тепер розглядає можливість викупити всю ділянку, щоб знайти його.

Про це пише Independent.

Джеймс Гавеллс раніше пожалівся, що 2013 року його колишня кохана помилково викинула жорсткий диск, після чого він збільшився в ціні і зараз коштує близько 598 млн фунтів стерлінгів.

Британець протягом десяти років боровся за те, щоб повернути криптовалюту зі звалища в Ньюпорті, Вельс. Але минулого місяця суддя Високого суду відхилив його позов проти місцевої ради, щоб дозволити йому отримати доступ до звалища або отримати 495 млн фунтів стерлінгів компенсації.

Відтоді рада оголосила про плани закрити звалище 2025-2026 фінансового року та перетворити його на сонячну електростанцію, яка живитиме нові сміттєвози, що належать міській раді.

Але 39-річний Джеймс заявив, що він був би зацікавлений у придбанні ділянки, сподіваючись, що нарешті зможе знайти свій зниклий жорсткий диск.

"Те, що рада планує закрити звалище так скоро, досить несподівано, особливо з огляду на те, що вона заявила у Високому суді, що закриття звалища, щоб дозволити мені провести пошуки, матиме величезний негативний вплив на жителів Ньюпорта, в той же час вони все одно планували закрити звалище", - сказав він в інтерв'ю ВВС. "Я був би потенційно зацікавлений у придбанні полігону. Нещодавно я обговорював цю можливість з інвестиційними партнерами, і вона є дуже актуальною".

Джеймс Гавеллс / Фото: independent.co.uk

Біткоїн – повністю віртуальна валюта, яка не має фізичних банкнот чи монет. Його можна використовувати в Інтернеті для купівлі товарів і зберігати в цифровому гаманці, при цьому низка магазинів і країн забороняють його використання.

Джеймс вперше почав користуватися біткоїном наприкінці нульових, невдовзі після його появи, і забув про нього, коли його викинули на звалище. Однак 2024 року вартість криптовалюти зросла більш ніж на 80 відсотків, і Гавеллс зібрав команду експертів, щоб спробувати знайти зниклий файл. Він подав до суду на міську раду Ньюпорта після того, як йому неодноразово відмовляли в доступі для проведення розкопок на звалищі.

Хоча звалище в Ньюпорті вміщує понад 1,4 мільйона тонн відходів, Гавеллс заявив, що звузив місцезнаходження біткоїн-гаманця до площі в 100 000 тонн. Попри це, місцева рада звернулася до судді Високого суду з проханням припинити його судовий позов про доступ до ділянки або отримати 495 млн фунтів стерлінгів компенсації, аргументуючи це тим, що біткоїн став її власністю, коли потрапив на сміттєвий майданчик.

Суддя Кейзер Кейсер КейСі заявив, що не існує "реальної перспективи" виграшу справи в суді, і постановив, що немає "жодних розумних підстав" для подавання позову.

Нагадаємо, ув'язненого штрафують на $1000 щодня за відмову видати місцерозташування скарбу вартістю $2 млн. Вчений-дослідник, який перетворився на мисливця за скарбами, розчаровував владу.

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