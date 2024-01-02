Чоловік втратив дружину, дім і роботу після "найгіршої помилки у своєму житті" під час вечірки

Чоловік розповів, як одна помилка на вечірці призвела до того, що його життя вийшло з-під контролю, оскільки зрештою він втратив дружину, дім та роботу.

Про це пише Daily Star.

Якось увечері на вечірці Лі Даулінг запропонували крек-кокаїн, і рішення прийняти його коштувало йому всього.

44-річний чоловік звик до наркотику і почав продавати товари з дому, щоб покрити свою залежність.

Залежність дійшла до того, що дружина вигнала його після того, як Лі використав спільні гроші пари.

Лі Даулінг / Фото: Pete Stonier / Stoke Sentinel

Потім Лі переїхав до своєї матері, поки вона не вигнала його після того, як він продав її майно, щоб купити наркотики.

Потім його прийняв Центр Макарі, притулок для безхатьків, відкритий колишньою зіркою "Манчестер Юнайтед" Лу Макарі, де Лі залишався від 2019 до 2021 року.

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"Коли я познайомився з наркотиками, я був одружений, у мене був будинок, кар'єра і таке інше. Я крав із сім'ї гроші, призначені для оплати рахунків, і продавав речі з дому. Зі мною стало неможливо жити. Дружина вигнала мене і розлучилася зі мною. Я переїхав до мами. Я жив з нею близько року, поки не сталося те саме. Я грабував її, продавав товари з її оселі, а вона мене вигнала. Потім я потрапив до Центру Макарі".

2021 року Лі подав заявку на проживання в Nacro, асоціації, яка підтримує реабілітацію колишніх злочинців, а минулого року отримав кваліфікацію перукаря.

Лі Даулінг / Фото: Pete Stonier / Stoke Sentinel

Тепер він пропонує стрижки тим, хто зупиняється у Центрі Макарі, а також працює касиром. Він не вживає наркотики вже два роки.

Лі сказав: "Поворотним моментом стало те, що я отримав допомогу та дізнався про хворобу залежності. Я подивився, у чому була справжня проблема під час моєї залежності: це були не наркотики, справжня проблема була у мені. Допомога є, але ви повинні протягнути руку і прийняти цю допомогу. Для мене це був перший крок. Знати, що я можу звернутися і попросити людей про допомогу, знаючи, що є люди, які готові мені допомогти".

Нагадаємо, жінка подала до суду на стоматолога, який "замучив" її 32 процедурами всього за один сеанс. Тепер вона вимагає 50 000 доларів.

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