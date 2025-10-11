Чоловік втратив роботу через привітання із керівником: що він зробив не так

Чоловіка звільнили після того, як він привітався зі своїм керівником / © Getty Images

Працівник британської фабрики готових страв 57-річний Карл Девіс був звільнений із роботи після того, які він привітався зі своїм менеджером. Окрім того, його роботодавець звернувся до суду із позовом на Девіса, який зрештою програв.

Про це пише The Daily Star.

Як розповідає видання, Девіс звернувся до свого менеджера Скотта Мілворда «Доброго ранку Вам!» з характерним ірландським акцентом, який натякав на походження керівника начальника та колір його волосся, яке було рудим. Після цього Мілворд повідомив про цей випадок своєму керівництву та вимагав провести розслідування щодо ймовірного факту образи за національною чи расовою ознакою.

Згодом компанія «Oscar Mayer», в якій працював Карл Девіс, звільнила його та подала на нього до суду.

Під час судових засідань Карл неодноразово повторяв фразу, з якою він звернувся до свого менеджера того дня. Водночас у процесі слухань, з’ясувалося, що Девіс слухав ірландську музику в той момент коли привітався зі Скотом Мілвордом.

Розглядаючи справу, суддя Вінсент Раян зазначив, що ексробітник використовував акцент зі зневажливим та іронічним відтінком, що й стало причиною його конфлікту з містером Мілвордом. Ця поведінка могла посприяти виникненню у керівника відчуття «образи та приниження».

Суд уважно вивчив усі докази і вирішив, що пана Девіса звільнили несправедливо. Це було особливо дивно, адже він пропрацював у фірмі 27 років і жодного разу не мав жодних порушень чи покарань.

«За обставин конкретної справи слід визнати, що звільнення було несправедливим, проте це не означає, що варто схвалювати використання такого привітання чи іронічного акценту», — заявив суддя.

Попри те, що суд визнав звільнення Девіса незаконним, палата з трудових спорів заявила, що його поведінка була неприпустимою через образу іншої людини. За це колишній працівник фабрики отримав штраф у розмірі 16 тисяч фунтів (приблизно 878 тисяч гривень).

Наразі невідомо, чи будуть сторони, що судилися, оскаржувати винесене рішення в апеляційному порядку.

