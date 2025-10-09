ТСН у соціальних мережах

Чоловік виграв 495 млн грн у лотерею і це зруйнувало його життя

Кіт Гоуф з дружиною Луїзою / © mirror.co.uk

Житель Великої Британії Кіт Гоуф виграв у лотерею 9 млн фунтів стерлінгів (приблизно 495 млн грн — ред.) і це зруйнувало його життя. Чоловік втратив родину, друзів та помер через зловживання алкоголем.

Про це пише mirror.co.uk.

Кіт працював пекарем і жив у скромному будинку у Бріджнорті, коли йому пощастило розбагатіти. У 2005 році чоловік купив у місцевому кіоску лотерейний квиток і він виявився виграшним. Чоловік розбагатів на 9 млн фунтів стерлінгів.

Кіт не забарився з витратами — він розщедрився на VIP-ложу на стадіоні «Астон Вілла» вартістю 350 000 фунтів, купив скакових коней, розкішний BMW та інші дорогі речі.

Він звільнився з роботи, але без щоденної рутини він відчував «нудьгу», що призвело до зловживання алкоголем. Він також розлучився з дружиною.

У 2009 році, за рік до своєї смерті у віці 58 років, Кіт зізнався: «Без рутини в моєму житті я почав витрачати, витрачати, витрачати — в кінці кінців я просто нудьгував. До виграшу я пив тільки трохи вина під час їжі. Раніше я був популярним, але тепер відштовхнув від себе всіх друзів. Я більше нікому не довіряю».

Він додав: «Моє життя було чудовим. Але лотерея все зруйнувала. Який сенс мати гроші, якщо ти плачеш вночі».

Після розлучення Кіт переїхав до орендованого будинку вартістю 1 мільйон фунтів у Чеширі, де найняв шофера та садівника. Але його проблема з алкоголем погіршилася і зрештою призвела до того, що він потрапив до реабілітаційного центру, де ситуація стала ще гіршою.

Кіт став жертвою шахрайства на суму 700 000 фунтів. Чоловік помер у лікарні 2010 року.

Перед смертю він попереджав людей «не купувати лотерейні квитки», оскільки це «зруйнувало його життя». У звітах зазначалося, що серцевий напад був спричинений алкоголем і стресом, медики наголошували, що чоловік «напився до смерті».

