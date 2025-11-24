Чоловік виграв у лотерею $3,8 млн та приховав усе від дружини: чим це обернулося

Лотерея / © pexels.com

Реклама

66-річний пенсіонер із Японії виграв у лотерею 3,8 млн дол., але вирішив приховати це від своєї надзвичайно ощадливої дружини. Натомість чоловік почав таємно жити на широку ногу: купував розкішні автомобілі та бронював елітні курорти, що згодом негативно вплинуло на його психіку.

Про це повідомляє South China Morning Post.

Виграш у лотерею зазвичай асоціюють зі здійсненням мрій, проте для 66-річного японця несподівана поява великих грошей обернулася зовсім не радістю. Отримавши 600 млн єн (3,8 млн дол.), він вирішив не ділитися цією новиною з дружиною. Водночас чоловік почав купував коштовні авто, відпочивати у дорогих готелях та мандрувати країною.

Реклама

«Це не здається реальним. Цифра така величезна, що мені навіть трохи страшно. Я чув, що шанси виграти нижчі, ніж шанс бути ураженим блискавкою. Це просто досвід у моєму житті», — розповів переможець одразу після виграшу.

Повідомляється, що переможець — колишній працівник виробничої компанії та пенсіонер. Разом із дружиною вони мали близько 2000 дол. пенсійних виплат щомісяця та змогли накопичити лише 174 тис. дол.

Дружина була відома своєю ощадливістю: вона навіть забороняла пиво вдома і наполягала на використанні старого недорогого авто. Щоб не викликати підозр, чоловік повідомив їй, що виграв усього 32 тис. дол. для ремонту житла.

Та подвійне життя з часом почало тиснути на переможця — він відчував провину та самотність, згадуючи, як його батько помер наодинці після розлучення та фінансового краху.

Реклама

Зрештою, пенсіонер звернувся до фінансового консультанта та інвестував приблизно 3,2 млн дол. у страхові поліси, зазначивши дружину і дітей як отримувачів коштів.

«Якби я заробив ці гроші власними зусиллями, я був би ними гордий. Але багатство, яке приходить без зусиль, викликає неприємні спогади та розхитує моє життя», — сказав чоловік.

Історія про те, як несподівані статки можуть розхитати сімейні взамини, швидко розлетілася в місцевих соцмережах.

До слова, британська родина, яка на початку 1980-х виграла в лотерею 1000 фунтів стерлінгів на тиждень довічно, була змушена змінити ім’я та переховуватися понад чотири роки через безжальних родичів, які вимагали свою «частку». Хоча виграш забезпечував комфорт, він не зробив родину «супербагатою». Через постійні переслідування подружжя продало будинок, а їхнім дітям довелося піти зі школи, щоб уникнути родичів, які намагалися їх вистежити.