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Нажаханий домовласник розповів, як виявив під своїм будинком лабіринт прихованих кімнат і тунелів у стилі Індіани Джонса.

«Знайшов мережу тунелів і кімнат під своїм будинком», — написав ошелешений чоловік у вірусному дописі на Reddit разом зі світлинами своєї знахідки.

На фотографіях зображені сходи, що ведуть до підвалу, різноманітні темні проходи та лабіринт з численними дверними отворами.

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Також показані деякі дуже моторошні на вигляд приміщення, зокрема похмура, схожа на камеру кімната з решіткою на підлозі і шахтою світла, що пробивається крізь стелю.

В іншій камері є відкриті труби і єдиний світлодіодний ліхтар, що освітлює шаблонне оточення.

«Тунелі просто продовжуються», — написав він, додавши, що всього було п’ять кімнат, в деяких з яких була проточна вода, а в інших — електрика.

Призначення цих підземних покоїв незрозуміле, але він зазначив, що там було «багато забруднених ковдр, можливо, з кров’ю».

Знайдений підвал / © Reddit

У користувачів були свої здогадки щодо функції підземної мережі: «Вітаю. Тепер у вас є власна катівня», «Час бігти. Серійний вбивця повертається».

Однак дехто не був приголомшений побаченим. «Хіба це не називається просто «підвал»?» — прокоментував один незадоволений коментатор.

Знайдений підвал / © Reddit

Також юзери запропонували, як можна оновити цей простір: «Вичистіть це місце, і ви отримаєте гарне приховане бомбосховище», «Брате, тобі потрібно повністю вичистити це місце і перетворити його на гарний бар або місце для тусовок».

Нагадаємо, це не перший випадок, коли хтось виявляє своєрідний прохід під своїм будинком. Торік американець виявив, що жив на вершині «святині» з людських кісток. Він був нажаханий знахідкою у печері під будинком, яким володів понад 50 років.