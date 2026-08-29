Чоловік викрив зраду дружини за допомогою пилососа, але сам опинився у в’язниці

Робот-пилосос / © Pexels

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Чоловік із Тайваню, який за допомогою робота-пилососа та його вбудованої камери зафіксував дружину з іншим чоловіком, домігся компенсації у цивільному суді. Однак згодом сам отримав вирок за незаконне знімання приватного життя дружини.

Про це пише SCMP.

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Згідно з нещодавно оприлюдненим судовим рішенням, особистість чоловіка не розголошується. Відомо, що він одружився 2021 року. Подружжя проживало разом із його батьками, а заміський будинок відвідувало переважно під час відпусток.

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У вересні 2023 року чоловік знайшов у дачному будинку використану зубну щітку. Знахідка спричинила у нього підозри щодо можливої невірності дружини.

Після цього він переглянув записи камер відеоспостереження на парковці. На відео чоловік побачив незнайомця, якого впізнав як людину, яка раніше підвозила його дружину додому.

Через три місяці він вирішив перевірити свої підозри за допомогою домашнього робота-пилососа. Чоловік дистанційно активував пристрій через мобільний застосунок і планував використати його вбудовану аудіофункцію, щоб поспілкуватися з дружиною.

Однак замість звичайної розмови робот-пилосос зафіксував значно більш компрометувальну сцену.

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Під час трансляції чоловік побачив, що його дружина перебуває в інтимних стосунках з іншим чоловіком. Він почав записувати відео, маючи намір використати отримані матеріали як докази у майбутньому судовому процесі.

На записі, за даними суду, було видно, як жінка переодягалася, обіймала чоловіка, якого підозрювали у романтичних стосунках із нею, а також ходила будинком оголеною. Її партнер у цей момент лежав на дивані.

Отримані записи чоловік вирішив використати для юридичної боротьби. Він подав позов проти дружини та її коханця, звинувативши їх у порушенні його подружніх прав.

У межах цивільного позову чоловік вимагав від них компенсацію в розмірі 2 мільйонів тайванських доларів, що становить приблизно 68 тисяч доларів США.

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Суд дійшов висновку, що стосунки між дружиною та іншим чоловіком справді вийшли за межі звичайної дружби. У результаті обох зобов’язали виплатити чоловікові 500 тисяч тайванських доларів компенсації.

Здавалося б, він отримав перемогу в суді. Однак ця перемога виявилася лише частиною історії.

Невдовзі дружина подала зустрічний позов. Вона звинуватила чоловіка в тому, що він таємно записував її приватне життя без її дозволу.

Чоловік намагався виправдати свої дії тим, що відеозапис уже був прийнятий цивільним судом як доказ. Він наполягав, що його вчинок був «юридично виправданим».

Проте суд не погодився з такою позицією.

Судді постановили, що подружні обов’язки не мають переваги над правом людини на приватність. Крім того, вони дійшли висновку, що знімання було навмисним, адже чоловік спеціально дистанційно активував робота-пилососа, щоб отримати інформацію.

Окремо суд розглянув питання про те, чи могла дружина знати, що її знімають.

Будь-які світлові або звукові сигнали, які міг видавати робот-пилосос під час роботи, суд визнав недостатніми. На думку суду, вони не доводили, що жінка усвідомлювала факт відеознімання або погоджувалася на нього.

У результаті чоловіка засудили до п’яти місяців ув’язнення. Крім того, його оштрафували на 150 тисяч тайванських доларів за незаконне знімання приватних зображень.

Таким чином, чоловік, який намагався за допомогою незвичайного способу викрити невірність дружини, спочатку домігся компенсації від неї та її партнера, але зрештою сам отримав кримінальне покарання за спосіб, у який здобув докази.

Тайванське законодавство передбачає відповідальність за таємне знімання або розголошення приватних дій чи інтимної інформації іншої людини без її згоди. За такі дії може загрожувати до трьох років позбавлення волі та штраф до 300 тисяч тайванських доларів.

Нагадаємо, прокурор бігав голим по пиво і надсилав суддям нюдси. Він уже 5 років не ходить на роботу, але отримує зарплату.

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