Чоловік випадково зробив "найпопулярніше фото в історії" і зізнався, про що шкодує

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Фотограф Чак О’Рір, який зробив «найпопулярнішу фотографію у світі», зізнався, про що пошкодував.

Про це пише Unilad.

Так, у січні 1996 року Чак їхав у гості до своєї дружини, з якою прожив понад 20 років, Дафни Ларкін. Він їхав зі свого будинку на острові Святої Єлени в Каліфорнії до округу Марін. Чоловік часто зупинявся заради фото, тому що пейзажі були «такими красивими».

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На фотографії, що отримала назву «Блаженство», зображено мальовничий краєвид зелених пагорбів, що перетікають один в інший, у супроводі блакитного неба та пухнастих білих хмар.

Зображення О’Ріра потрапило до співзасновника Microsoft Білла Гейтса, який використав його як тло для Windows XP, після того, як група Corbis Гейтса купила фотоагентство Westlight 1998 року, куди він спочатку подав фотографію як стокове зображення.

Фото Чака О’Ріра — Bliss

Хоча точна цифра невідома, Bliss була куплена Microsoft за «низьку шестизначну суму» — понад 100 000 доларів. Фотограф шкодує, що не зміг краще вести переговори.

«Якби я знав, якою популярною вона стане і на скількох комп’ютерах буде встановлена, я б домовився про кращу угоду і сказав: «Просто давайте мені частку цента за кожен раз, коли її побачать», і це була б гарна домовленість», — поділився Чак. «Це не була ситуація, схожа на роялті. Це було просте «ось скільки ми вам платимо, дуже дякуємо, а тепер давайте виведемо це на екран комп’ютера і почнемо працювати».

Чак О’Рір / Фото: YouTube/Shoot the Rabbit

Довгий час існували припущення, що «Блаженство» було відфотошоплено. Втім, як пояснив О’Рір, це не так: «Коли це на плівці, ви бачите те, що бачите, і отримуєте те, що отримуєте. Не було нічого незвичайного. Я використовував плівку з більш яскравими кольорами, тоді це була плівка Fuji, а об’єктиви RZ67 були просто чудовими. Розмір камери і плівки разом зробили різницю і, я думаю, допомогли фотографії Bliss виділитися ще більше».

Нагадаємо, фотограф, який зробив всесвітньо відомий кадр дівчинки перед смертю, пояснив, чому не врятував її.