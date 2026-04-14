Чоловік випав із пасажирського літака: що сталося

Літак Jet2

В аеропорту Манчестера, Велика Британія, стався серйозний інцидент — чоловік випав із пасажирського літака авіакомпанії Jet2 та дістав тяжкі травми.

Про це пише The Sun.

Подія сталася вранці у суботу, 11 квітня. Інженер, який працював на сторонню компанію, впав із літака приблизно о 8:00. Постраждалого оперативно госпіталізували, а на місці одразу розгорнули рятувальну операцію.

За даними Manchester Evening News, літак готувався до рейсу на Тенеріфе. Після падіння навколо чоловіка встановили медичні екрани, а до аеропорту викликали екстрені служби.

Наразі чоловік перебуває в лікарні в Манчестері. За попередньою інформацією, він дістав численні травми: переломи обох ніг і ліктів, вивих плеча та пошкодження очних ямок.

Співробітник аеропорту Манчестера розповів: «Щоб пом’якшити удар під час падіння, він виставив коліна й руки — саме це і стало причиною його травм. Тоді ми не усвідомлювали, наскільки серйозними були ці травми. Нам сказали, що йому повідомили, що сходи розташовані праворуч, що й було насправді, але він неправильно це сприйняв і подумав, що вони ліворуч. Коли він відкрив двері, то зрозумів, що там немає сходів, тому спробував вхопитися за двері. Але оскільки двері досить важкі, а вітер був сильний, їх відтягнуло, і він вилетів з літака головою вперед».

За словами співробітника, висота падіння становила близько 10 метрів, тому чоловіку «пощастило, що він живий». Також повідомляється, що потерпілому близько 60 років.

На місце події прибуло щонайменше шість карет швидкої допомоги. Представник аеропорту підтвердив інцидент і повідомив, що постраждалого доправили до лікарні.

У Jet2 заявили, що вже розпочато повне розслідування. «Нам відомо про інцидент, що стався в аеропорту Манчестера, за участю особи, яка працює на стороннього підрядника. Наразі ми не можемо підтвердити подальші подробиці, однак можемо підтвердити, що розпочато повне розслідування. Ми робимо все можливе, щоб надати підтримку всім, хто її потребує».

