Чоловік вирішив назвати свою доньку на честь інтимної частини тіла: його рідні обурені

Чоловік із Великої Британії вирішив назвати свою новонароджену доньку Ареола на честь інтимної частини тіла.

Про це пише mirror.co.uk.

Обурена сестра у соцмережах опублікувала допис, в якому вона розповідає, що шокована через рішення брата назвати свою доньку на честь інтимної частини тіла — Ареола (пігментована ділянка навколо соска — ред.). Жінка наголошує, що через рішення брата з дитини можуть знущатися у школі.

«Мій брат щойно оголосив, що вони назвуть свою доньку Ареола. Вони планують писати це ім’я Аріолла і хочуть, щоб воно вимовлялося з дивакуватим австралійським акцентом, Ейр-і-о-ла. Але давайте будемо відвертими, діти жорстокі. Цю бідну дитину однолітки розірвуть на шматки в школі. Але, мабуть, „звучить чудово“, — зазначила вона.

Жінка пише, що вона намагалась переконати брата змінити свою думку, проте він наполіг, що «має право обирати ім’я своїй дитині».

У коментарях підтримали жінку, наголосивши, що дітям ще у початковій школі пояснюють, що таке ареола і це може призвести до булінгу.

«Люди будуть дивуватися, які ще дурниці їй наліпили її дурні батьки», — пишуть у коментарях.

