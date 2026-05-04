Чоловік вирішив назвати свою доньку на честь інтимної частини тіла: його рідні обурені
Чоловік вирішив назвати доньку на честь пікантної частини тіла. Сестра хотіла переконати брата, проте безуспішно.
Чоловік із Великої Британії вирішив назвати свою новонароджену доньку Ареола на честь інтимної частини тіла.
Про це пише mirror.co.uk.
Обурена сестра у соцмережах опублікувала допис, в якому вона розповідає, що шокована через рішення брата назвати свою доньку на честь інтимної частини тіла — Ареола (пігментована ділянка навколо соска — ред.). Жінка наголошує, що через рішення брата з дитини можуть знущатися у школі.
«Мій брат щойно оголосив, що вони назвуть свою доньку Ареола. Вони планують писати це ім’я Аріолла і хочуть, щоб воно вимовлялося з дивакуватим австралійським акцентом, Ейр-і-о-ла. Але давайте будемо відвертими, діти жорстокі. Цю бідну дитину однолітки розірвуть на шматки в школі. Але, мабуть, „звучить чудово“, — зазначила вона.
Жінка пише, що вона намагалась переконати брата змінити свою думку, проте він наполіг, що «має право обирати ім’я своїй дитині».
У коментарях підтримали жінку, наголосивши, що дітям ще у початковій школі пояснюють, що таке ареола і це може призвести до булінгу.
«Люди будуть дивуватися, які ще дурниці їй наліпили її дурні батьки», — пишуть у коментарях.