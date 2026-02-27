Реклама

У місті Каскавел, що у Бразилії, чоловік, на якого напали дві великі собаки, стверджує, що вижив завдяки вибуху власного мобільного телефона.

Про це пише g1.

Інцидент стався на початку лютого. Місцевий мешканець Рейнальдо, автомеханік за освітою, прямував на роботу, коли на нього напали дві агресивні тварини. За його словами, напад був раптовим і жорстоким — один собака намагався вчепитися йому в горло.

«Один з них кинувся на моє горло. Я вдарив його, але тоді він спробував вкусити мене за ногу, однак вхопив лише телефон у моїй кишені — і батарея вибухнула. Це було небезпечно, але врятувало мене. Це було дивно», — розповів Рейнальдо.

Телефон вибухнув у кармані / © G1

Смартфону, за його словами, було близько 20 днів. Вибух батареї спричинив займання шортів та залишив опіки на нозі, однак гучний вибух і полум’я налякали собак. Це дало чоловікові декілька секунд, щоб вирватися та втекти з місця події. Згодом він звернувся до поліції.

Смартфон, що вибухнув / © G1

Попри небезпечну ситуацію, постраждалий вирішив не подавати офіційну скаргу на власника тварин. Той перепросив і погодився компенсувати витрати на лікування і за зіпсований телефон.

