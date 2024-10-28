Чоловік взяв металошукач на пляж Ібіци та був шокований коштовними знахідками – відео

Іспанець похизувався коштовними знахідками після того, як взяв свій металошукач на пляж на Ібіці.

Користувач TikTok @metalesbajolaarena має майже 50 000 підписників у соціальній мережі, де він ділиться кадрами того, що знаходить за допомогою металошукача.

Нещодавно він взяв свій пристрій на пляж на Ібіці і був приголомшений скарбами, які йому вдалося відкопати на популярному туристичному курорті. Він провів чотири години, прочісуючи пісок, і серед сміття та старих монет знайшов сім золотих каблучок. Одна з них була 19-каратною.

Він сказав: "Ну, це те, що хотілося зняти сьогодні на пляжі, який я вже вичавив з себе. Я був там багато днів, і він все ще дає мені щось. Сміття тут, як завжди, є, але все менше і менше. Трохи свинцю. Монети, як бачите, деякі іноземні, декілька песет (старовинні іспанські монети), п'ять, 25, 100, 500, декілька євро, два євро, один євро, 20 центів, і неймовірна кількість – сім золотих перснів. Ці три – по дев'ять карат. Це видно по кольору. Ці – 18-каратні, а цей – 19-каратний. Я ніколи раніше не витягав каблучку з 19-каратного золота. Це було круто і дуже цікаво. Чотири години. Побачимося наступного разу".

@metalesbajolaarena Gracias al mar por todo lonque me da ❤️ ♬ sonido original - Metalesbajolaarena

Карат – це міра чистоти золота, причому 24-каратне золото є абсолютно чистим. 19-каратне золото на 79,17% складається з чистого золота і на 20,9% – з інших металів.

Нагадаємо, чоловік виграв металошукач у лотерею, а потім знайшов рідкісний історичний скарб. Його продали на аукціоні за 23 000 фунтів стерлінгів.

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