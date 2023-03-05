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У Польщі чоловік продав авто товариша, яке взявся ремонтувати

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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У Польщі чоловік продав авто товариша, яке взявся ремонтувати

ілюстрація / Фото: pixabay.com

Тепер підозрюваному загрожує покарання до 7,5 років позбавлення волі.

Чоловік, який взявся ремонтувати авто товариша, вирішив привласнити його собі, а згодом продав.

Про це пише "in Poland".

Слідчі яворської поліції, 1 березня, висунули обвинувачення у привласненні майна 46-річному жителю Болеславецького повіту.

За даними поліції, житель Яворського повіту передав 46-річному знайомому автомобіль Mercedes для ремонту. Натомість автослюсар вирішив не ремонтувати автівку, а продати її. Маючи документи на Mercedes, продав вказаний транспортний засіб без згоди та відома його власника.

Чоловік намагався уникнути відповідальості. Спершу він обірвав усі зв'язки іх знайомим. 

46-річному чоловікові пред’явили звинувачення у привласненні майна вартістю 25 тисяч злотих. Тепер підозрюваному загрожує покарання до 7,5 років позбавлення волі, оскільки виявилося, що він скоїв злочин в умовах рецидиву.

Додамо, чоловіка оштрафували на суму, яка перевищила вартості його автомобіля.

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Дата публікації
Перегляди
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