Чоловік взяв відпустку на роботі, щоб відсидіти у в'язниці

У Польщі чоловік взяв відпустку, щоб сісти до в'язниці.

Про це повідомляє Polsat News.

Мешканець Гданська, якого розшукували за ордером на арешт, добровільно здався поліції для відбування покарання у вигляді позбавлення волі. Він підготувався заздалегідь – зібрав валізу і взяв відпустку на роботі.

Однак він не очікував, що проведе у в'язниці набагато більше часу. Присуджений термін виявився більшим, ніж сказали правоохоронці.

22 січня чоловік прийшов до міського відділку поліції в Гданську із зібраною дорожньою сумкою. На подив поліцейських, він повідомив їм, що перебуває в розшуку у зв'язку з невідбутим терміном ув'язнення. Як він пояснив, зараз він хоче відбути покарання і для цього взяв місячну відпустку на роботі.

Співробітники поліції перевірили дані 44-річного чоловіка, і виявилося, що він говорив правду. У реєстрі значилося, що він був засуджений за нанесення побоїв. Однак виникли розбіжності щодо терміну покарання. Чоловік стверджував, що його засудили до 18 діб арешту. Насправді це був рік і два місяці.

Жителя Гданська затримали і помістили під варту. Потім, згідно з рішенням суду, його перевезуть до СІЗО.

Нагадаємо, випадкове селфі мами врятувало її сина від 99-річного ув'язнення. Йому загрожувала перспектива провести решту життя за ґратами.

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