Чоловік, який 11 років зраджує дружину, розсекретив 7 ознак невірності

Чоловік, який зраджував свою дружину понад 10 років, попередив жінок про сім сигналів, на які слід звернути увагу, щоб визначити, чи є у чоловіка роман.

40-річний британець, який вирішив приховати свою особистість під псевдонімом Dark Horse, розкрив тривожні сигнали під час інтерв'ю The Sun.

Батько трьох дітей поділився, що його дружина нічого не знає про його позашлюбні зв'язки, але визнає, що є очевидні моделі поведінки, які вона могла б помітити, "якби вона захотіла".

"Часто випадково, і якщо ви не справжній професіонал у цій справі, є ймовірність, що будь-хто, хто обдурив, залишить за собою слід із хлібних крихт", — попередив досвідчений бабій.

Ось на що слід звернути увагу на думку зрадника:

Слідкуйте за технологічним слідом

По-перше, Dark Horse стверджує, що зрадник залишить "технічний слід", оскільки скоріше за все він листується з іншою жінкою через телефон чи ноутбук.

Він зазначив, що навіть не потрібно переглядати електронну пошту або текстові повідомлення, стверджуючи, що партнер "раптово стане відбирати свій телефон або комп'ютер", якщо там зберігаються будь-які докази, що компрометують.

Раптом він став трудоголіком

По-друге, Dark Horse вважає, що жінкам слід бути підозрілими, якщо їхній чоловік раптом приклеїться до своїх пристроїв під виглядом "робочого проєкту".

"Важливо враховувати ширший контекст: чи існує дійсно важливий проєкт у роботі? Чи змінив він нещодавно роботу чи роль? Хоча важливо не робити поспішних висновків, спостереження закономірностей та пошук невідповідностей можуть дати цінну інформацію", - зазначив він.

Зниження статевого потягу без пояснення причин

Ще однією ознакою, яка спричиняє серйозну тривогу, є зниження потягу чоловіка до сексу.

"Однак варто зазначити, що на близькість можуть впливати багато чинників, зокрема стрес, проблеми зі здоров'ям чи депресія", — сказав він, додавши, що лише знак не обов'язково означає, що чоловік зраджує. "Але коли ці зміни в інтимних стосунках супроводжуються іншими підозрілими ознаками, вони можуть бути більш зловісними".

Забуває важливі дати

Бабій зізнався, що "забування важливих дат, таких як день народження чи річниця", — це ще один червоний сигнал, який, можливо, віддаляє його від вас до когось іншого.

Слідкуйте за грошима

Ще одна підозріла ознака стосується фінансів: Dark Horse стверджує, що докази роману часто можна знайти у банківських виписках.

"Фінанси у стосунках можуть бути складними, і іноді ці звинувачення можуть бути пов'язані із сюрпризами або особистими потураннями", - заявив він. "Однак постійні незвичайні витрати можуть бути тривожним сигналом".

Не може розповісти одну історію

Dark Horse радить обережним жінкам остерігатися білої брехні та невідповідностей у будь-яких історіях свого партнера.

"Якщо ви помітили, що він щосили намагається зберегти сюжетну лінію, часто змінює деталі історії або починає захищатися, коли стикається з невідповідностями, можливо, ховається щось більше", - визнав він.

Сумний стан справ

Врешті, Dark Horse радить жінкам бути обережними, якщо їхній чоловік раптово перепрошує за все і вся. Він каже, що це вірна ознака того, що чоловік зрадив, і відчуває каяття у своїй поведінці.

"Він може стати надзвичайно уважним, обсипаючи вас подарунками, компліментами або любов'ю ні з того ні з сього. Ця надкомпенсація може бути спробою полегшити особисту провину або відволікти вас від будь-яких підозр, які можуть виникнути у вас", - зазначив чоловік.

Нагадаємо, дівчина побачила по телевізору зраду бойфренда під час їхнього круїзу. Вони разом проводили відпустку.

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