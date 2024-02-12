Чоловік, який 8 років будував Ейфелеву вежу із сірників, нарешті встановив рекорд після скандалу

Чоловік, який протягом останніх восьми років будував величезну копію Ейфелевої вежі з більш ніж 700 000 сірників, нарешті потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Про це пише Metro.

47-річний француз був засмучений, коли йому сказали, що його приголомшлива 7,19-метрова модель знакової пам'ятки Парижа не отримає місця у підручниках історії як найвища у світі споруда, зроблена із сірників.

Заявку Річарда Плауда відхилили, заявивши, що вона недійсна через тип сірників, які він використав для створення свого шедевра.

Плауд використовував короткий шлях. Замість того, щоб окремо видаляти шматочки сірки з кожного сірника і замість того, щоб робити собі ще більше роботи, він вирішив зв'язатися з виробником сірників. Він уклав угоду і в результаті отримав тисячі сірників без сірки для свого паризького проєкту, але судді сказали йому, що лише "комерційно доступні" сірники підходять для цієї категорії.

Французу сказали, що головки сірників треба було самостійно очистити, якби він хотів, щоб його спроба мала шанс на успіх.

Скульптор-аматор, очевидно, був дуже розлючений цим рішенням і звернувся до соціальних мереж, щоб висловити своє розчарування.

Він стверджував, що Книга рекордів Гіннеса винесла свій вердикт, навіть не побачивши Ейфелеву вежу особисто. У своєму дописі в Instagram він сказав, що це "досить дивно і не зовсім чесна гра".

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Плауд обурився: "Найбільше ранить те, що вони не визнають роботу, яку я вклав, час, який витратив, розумову енергію – тому що я можу вам сказати, що це було нелегко. Велике розчарування і нерозуміння. Скажіть мені, як 706 900 стрижнів, встромлених один за одним, не є сірниками??!! І вони надто обрізані до невпізнання??!!".

У відповідь представники Книги рекордів Гіннеса визнали, що, можливо, були "трохи жорсткі" у своїх рішеннях, і пообіцяли зв'язатися з працівником ради, щоб залагодити проблему.

Директор централізованої служби документації Марк МакКінлі згодом повідомив, що Плауд тепер визнаний світовим рекордсменом та перепросив за плутанину.

Фото: Richard Plaud/Facebook

Він сказав: "Ми дуже пишаємося тим, що максимально ретельно перевіряємо докази, тому що наші правила та вимоги до доказів зрівнюють правила гри для всіх та скрізь, хто хоче спробувати встановити рекорд. Однак, дізнавшись більше про методи, які використовуються спільнотою виробників сірникових моделей, і після другого аналізу цього досягнення порівняно з аналогічними рекордами, які ми присудили, здається, що ми діяли жорстко у застосуванні наших правил. Тому ми дуже раді нагородити Річарда титулом Книги рекордів Гіннеса, і ми виправили деякі невідповідності в наших правилах, які тепер дозволяють обрізати сірники і надавати їм форму на свій розсуд. Ми шкодуємо про те горе, яке заподіяли. Це мало стати моментом святкування для Річарда. Я сподіваюся, що він прийме наші запізнілі привітання від імені всіх у GWR з його справді приголомшливою спорудою – і його новим рекордом Гіннеса".

Зі свого боку, Річард також поділився новиною на сторінці в Instagram та подякував усім за підтримку.

Нагадаємо, чоловік проїхав велосипедом дев'ять країн за день та побив світовий рекорд. Він розповів про свій маршрут.

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