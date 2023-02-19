Чоловік, який кинув наречену 60 років тому, перепросив і одружився з нею

Пара американців пішла під вівтар через 60 років після перших заручин.

Американець Ед Снекенбергер одружився зі своїм першим коханням – Прісциллою Метені, яку не бачив протягом 60 років після того, як він розірвав їхні заручини 1963 року.

Про історію кохання розповіло видання People.

До зустрічі навесні 2022 року 85-річний Ед та 83-річна Прісциллою востаннє бачили одне одного на початку 1963 року. Вони заручилися у вересні 1962 року, оголосивши про заручини у місцевій газеті The Herald-Mail.

Проте вже у березні 1963 року Прісцилла отримала несподіваного листа, в якому Ед повідомив, що розриває заручини.

За словами чоловіка, у той час він навчався у коледжі і через фінансові проблеми вирішив розірвати стосунки.

"Це розбило моє серце, про що він навіть не знав", – каже Прісцилла, – тому що я ніколи не бачила його й не розмовляла з ним після того листа".

Вона продовжила своє життя і працювала секретарем, коли зустріла свого майбутнього чоловіка Воллі Метіні. У листопаді 1963 року вони одружилися.

Тим часом Ед отримавши ступінь магістра та доктора філософії та одружився 1968 року. У обох були діти — а згодом і онуки.

Чоловік Прісцилли помер 1986 року. А у жовтні 2021 року у Еда померла дружина.

За словами Еда, близьке спілкування з рідними сестрами привели його до розуміння того, що у нього є невирішена справа з жінкою, з якою він хотів одружитися 1962 року. Тому він вирішив знайти своє перше кохання.

У квітні 2022 року Ед натрапив на Прісциллу Метені у Facebook, коли вона прокоментувала сторінку лютеранської церкви Святого Марка в Хагерстауні, яку він відвідував у дитинстві. Він надіслав їй запит про дружбу. Проте жінка не прийняла його. Вона також ігнорувала всі його повідомлення у месенджері Facebook.

Проте Ед не опустив руки, звернувся до церкви і попросив її секретаря передати Прісциллі прохання про зустріч із ним, коли він повернеться до Гегерстауна на Великдень.

Прісцилла не бажала бачити колишнього нареченого, проте вирішила, що єдиний спосіб "позбутися його" – зустрітися з Едом, коли він повернеться до міста.

Колишня пара зустрілась у Страсну п'ятницю. Вони розмовляли протягом двох годин. Ед попросив номер телефону та адресу Прісцилли. Тієї ж ночі Ед подзвонив.

"У мене був дуже поганий вечір зі сльозами, тому що я, здається, зрозуміла, що до нього все ще була любов", – згадує Прісцилла.

Згодом колишній наречений прийшов до неї додому без запрошення і запропонував жінці одружитися.

У червні вона прийняла його пропозицію, і вони знову були заручені. Весілля пара відгуляла восени 2022 року.

Нагадаємо, сімейна пара зірвала джекпот і залишилася без грошей – чому так сталося.

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