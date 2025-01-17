Чоловік, який мав 30-годинну ерекцію, отримав €49000 через помилку лікарів: що сталося

Чоловік, який мав ерекцію протягом 30 годин, отримав велику суму компенсації після того, як лікарі припустилися серйозної помилки.

Про це повідомляє The Olive Press.

36-річний чоловік із Валенсії, Іспанія, звернувся до медичного центру в місті Альбайда приблизно через чотири години після того, як його пеніс залишався ерегованим і більше не опускався.

Неназваному чоловікові поставили діагноз "пріапізм", який медики описують як "тривалу ерекцію", що не завжди спричинена сексуальним збудженням, але іноді може бути ним. Це трапляється, коли кров не може витікати з вен статевого члена, і це вимагає швидкого медичного лікування, щоб запобігти пошкодженню тканин або інших ускладнень, таким як еректильна дисфункція.

Однак, попри діагноз, чоловік заявив у своєму позові про медичну недбалість, що були серйозні затримання з доступом до лікування, якого він терміново потребував, а лікарня неякісно провела операцію на його статевих органах.

Він двічі відвідував лікарню разом зі своєю дружиною, приблизно через 20 годин після того, як проблема вперше виникла.

Заявник стверджує, що в лікарні йому сказали, що на візит до уролога доведеться чекати, тому він звернувся за направленням до іншого медзакладу. Туди він потрапив із підвищеною температурою, яка іноді супроводжує пріапізм.

Згідно з протоколом, лікарі викачали кров з його пеніса і записали його на встановлення гнучкого протеза пеніса – напівжорсткого імплантату, який допомагає чоловікам відновити ерекцію, підтримувати статеве життя і швидко полегшити біль під час пріапізму. Однак пацієнт сказав, що протез вийшов і був "погано припасований", що вимагало повторної операції.

У своїй заяві про компенсацію позивач зазначив, що медики в різних лікарнях не надали йому належного лікування, в результаті чого він страждає на постійний біль що супроводжується ускладненнями з отриманням і підтриманням ерекції.

Він страждав на постійну еректильну дисфункцію, біль у лівій нозі і втратив чутливість і силу в правій руці.

Регіональний уряд зобов'язав виплатити чоловікові 49 000 євро і ще 5 000 євро його дружині як "моральну" компенсацію за завдану шкоду.

Нагадаємо, жінка прийшла на МРТ із секс-іграшкою всередині. Нещасна пацієнтка порушила одне з головних правил проведення магнітно-резонансної томографії та поплатилася за це.

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