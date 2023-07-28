Чоловік, який народився з двома пенісами, відверто розповів про незвичайне сексуальне життя

Водій вантажівки з Лос-Анджелеса, що народився з двома пенісами, розповів про своє незвичайне сексуальне життя.

В інтерв'ю Soft White Underbelly чоловік, який назвався Танком, поділився, що страждав на дифалію, генетичну аномалію, при якій чоловік народжується з двома членами.

Він пригадав, що його відправили до центру утримання під вартою для неповнолітніх після того, як у віці 12 років його засудили за ненавмисне вбивство.

Танк був незайманим до свого визволення з-під варти у віці 24 років і мав намір максимально використати свій зайвий статевий орган.

"Жінки не повірили, коли я сказав їм, що маю два члени, але потім я відвів їх до кімнати, де вони побачили все", — передає nypost.com.

Танк / Фото: скриншот з відео

Танк розповів подробиці про дифалію, сказавши, що він еякулював обома пенісами одночасно, навіть якщо стимулювався лише один із членів.

"Коли я проникав у жінку, у мене було відчуття, що один з моїх пенісів розташований ніби збоку, і мені здавалося, що він ось-ось вибухне", - пояснив він.

Водій вантажівки також пригадав, що деякі жінки насолоджувалися відчуттям обох його пенісів у собі одночасно.

Зокрема, одна коханка після їхнього розриву вона навіть почала займатися сексом утрьох, бо "один пеніс більше не міг її задовольнити".

Танк / Фото: скриншот з відео

"Вона хотіла стати порнозіркою і хотіла, щоб ми разом зняли відео", - розповів він. "Можливо, я заробив би багато грошей".

Проте уродженець Лос-Анджелеса стверджував, що додатковий статевий орган здебільшого спричиняв проблеми у спальні. Він стверджував, що займатися сексом лише з одним пенісом за раз складно, тоді як використання двох пенісів завдавало болю більшості коханок.

Тому він вирішив зробити операцію. Сьогодні у Танка один пеніс, але він каже, що у декількох членів його сім'ї також є незвичайні випадки, пов’язані з геніталіями.

Він стверджував, що його дядько теж народився з дифалією, а в його власного батька дуже великі яєчка "як у бика".

Нагадаємо, раніше чоловік, який народився з 12 пальцями, пенісом та вагіною, розповів про проблеми в особистому житті. З якими проблемами він зіткнувся.

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