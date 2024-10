Чоловік, який "продав усе своє життя" та купив острів, назвав найбільшу загрозу для життя на ньому

Британець, який продав усе своє життя на eBay, полетів на інший кінець світу і налагодив життя на острові, назвав "найбільшу небезпеку" проживання на ньому.

2008 року Ян Ашер, якому зараз 61 рік, після розлучення з дружиною вирішив, що з нього досить. Раніше пара переїхала з Великої Британії до австралійського міста Перт, але після розлучення Ашер вирішив, що хоче зробити щось радикальне – і виставив своє "все життя" на продаж на eBay.

Історія Ашера привернула увагу ЗМІ в усьому світі, оскільки він включив до списку продажу буквально все: "Я маю намір вийти з моїх вхідних дверей з гаманцем в одній кишені і паспортом в іншій, і більше нічого".

Ашер попрощався з Австралією і вирушив у мандри, поки врешті не купив острів у Карибському морі. Історія Ашера залишатиметься джерелом захоплення на довгі роки, а документаліст Бен Фоґл наздожене його через шість років в епізоді фільму Ben Fogle: New Lives in the Wild.

Ян Ашер / Фото: Channel 5

Однак не вся частина життя Ашера на острові була спокійною: у новому інтерв'ю авантюрист пояснив найбільші ризики, пов'язані з його ізольованим способом життя, а також підтвердив, що провів останні дев'ять років, подорожуючи світом після того, як продав острів 2015 року.

"Це справді суміш злетів і падінь, коли намагаєшся зробити щось так далеко", - сказав він, додавши, що оселившись на острові, він вивчив іспанську мову, навчився керувати човном і побудував власний будинок.

Щодо безпеки на острові, то Ашер не надто переймався цим питанням, але визнав, що час від часу траплялися крадіжки.

"Найбільшою проблемою була крадіжка, якщо ви не були там, щоб стежити за своїми речами. Там живуть місцеві корінні жителі, і для них поняття, що хтось поїхав у відпустку, було чужим, тому, якщо ви зникли на декілька тижнів, вони, мабуть, подумали: "О, цьому хлопцеві не потрібен його руберойд, його меблі, він поїхав". Тож на острові існувала, як я завжди казав, дуже активна програма з перероблення відходів. Щойно ви відверталися, ваші речі починали зникати, тож замість того, щоб відчувати небезпеку у фізичному сенсі, ви повинні були підтримувати обізнаність про власність".

Ян Ашер / Фото: Channel 5

