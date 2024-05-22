Чоловік прожив на круїзному лайнері 23 роки та підрахував реальні витрати на постійне проживання

Більшу частину останніх 23 років він провів на круїзному лайнері, але це коштувало йому певних витрат.

Чоловік, який прожив на круїзному лайнері майже всі останні 23 роки, розповів, скільки йому коштувало життя у відкритому морі.

Про це пише LAD Bible.

У віці 47 років Маріо Сальседо вирішив, що збирається подати заяву про звільнення і жити на круїзному лайнері Royal Caribbean's Voyager of the Seas. Тепер екіпаж на борту знає його як "Супер Маріо".

Він не єдиний, хто більше не хоче жити на суші, але деякі з них проводять своє життя на круїзних лайнерах, бо одружилися з членами екіпажу. Натомість Маріо платить за каюту на своєму улюбленому круїзному лайнері і просто живе там.

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Він пояснив, що не може дозволити собі найрозкішніші судна, оскільки має певний бюджет, і сказав, що вибір каюти був основним компонентом роботи над тим, як це зробити.

Маріо пояснив, що в середньому його щоденні витрати на життя на круїзному лайнері починалися приблизно зі 100 доларів, але незабаром витрати збільшилися.

Більшу частину часу він подорожує Карибським басейном, і попередив, що якщо ви хочете поплавати навколо світу, вам доведеться платити більше.

Мешканець круїзного лайнера також зазначив, що ціна дійсно коливається залежно від сезону, і що схеми лояльності можуть призвести до того, що ціни також змінюватимуться.

З урахуванням вищих витрат, податків і чайових він сказав, що насправді витрачав близько 185 доларів США на день за базовий пакет без екскурсій на берег або інших додаткових послуг, які можна було купити на кораблі. Наприкінці року найдешевша каюта без вікна, яку він міг собі дозволити, обійшлася Маріо в 72 093 долари на рік.

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Він також порахував цифри за тією ж схемою для каюти з балконом і сказав, що вона коштуватиме 101 258 доларів. Тим часом, якщо ви хочете зняти напівлюкс на рік, він сказав, що це обійдеться у 136 000 доларів, тож чим краще місце, де ви хочете жити на круїзному лайнері, тим дорожче воно вам коштуватиме.

Потім він порівняв це з вартістю проживання в будинку для літніх людей, сказавши, що було б дешевше жити в найдешевшому місці на круїзному лайнері протягом року.

Нагадаємо, туристична компанія Bare Necessities об'єдналася з Norwegian Cruise Line, щоб запустити круїз для нудистів. Відомо, які правила "голого раю".

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