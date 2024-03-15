Чоловік, який прожив під водою 100 днів, заявив, що помолодшав на 20 років і став нижчим

Чоловік, який побив рекорд з найдовшого часу, проведеного під водою, каже, що завдяки цьому експерименту він "помолодшав".

Про це пише Daily Star.

Офіцер військово-морського флоту у відставці Джозеф Дітурі, можливо, відкрив ключ до омолодження, і секрет лежить глибоко під водою. Проживши 100 днів у лагуні на глибині 9 метрів у Кі-Ларго, штат Флорида, він зміг зупинити процес старіння свого тіла.

Почуваючись на 20 років молодшим на клітинному рівні, 56-річний доктор каже, що відчув зменшення болю і почувається краще, ніж тоді, коли вперше ступив у капсулу.

Чоловік зазначив, що у нього знизився рівень холестерину та стресу. Фото: Instagram/drdeepsea

Аналіз крові, взятий у Джозефа після закінчення 100-денного циклу під водою, показав зниження на 50% маркерів запалення в його організмі, а також збільшення в 17 разів кількості стовбурових клітин.

"Таким чином, у мене проліферація стовбурових клітин, зменшення болю, зменшення запалення та інгібування токсинів. Зараз мені 56 років. Мій зовнішній біологічний вік був 44 роки», - сказав він WKMG News.

Чоловік прожив 100 днів під водою. Фото: Frazier Nivens/Florida Keys News Bureau/AP

Хоча покращення здоров'я доктора Дітурі під час перебування під водою здавалося нескінченним, вчений став нижчим.

Він додав: "Я зменшився на 19,05 мілісантиметра, у мене з'явилися серйозні проблеми, я зламав зуб, коли був там внизу. Наука ще не закінчена, але ми працюємо над цим. Існує ціла купа речей, які він не може вилікувати, але є декілька хороших застосувань для нього".

Джозеф Дітурі

Нагадаємо, біогакер-мільярдер Джонсон заявив, що омолодив 70-річного батька на 25 років завдяки "суперкрові".

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