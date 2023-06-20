Чоловік, який став батьком 550 дітей у всьому світі, досі здає сперму, попри заборону суду

Також він заявив, що хоче мати свою сім'ю з 5 дітьми.

Музикант із Гааги Джонатан Меєр, який став біологічним батьком для 550 дітей, досі здає сперму, попри заборону суду.

Про це пише dailymail.co.uk.

Не так давно на 42-річного чоловіка подали позов через побоювання інцесту.

Джонатан почав донорство ще 2007 року. Зокрема, він долучився до спільнот у Facebook для тих, хто щосили намагається мати дітей. Також він зареєструвався не в одній, а в 11 клініках як донор сперми, а також у банку сперми Cyros.

Але Меєр брехав їм усім, коли говорив кожній клініці, що жертвуватиме виключно там, і говорив кожній майбутній, обнадійливій матері, що в нього "всього" близько 10 дітей.

До слова, у нього є діти в усьому світі, і лише в Нідерландах їх близько 375. У нього також близько 80 дітей у Німеччині, 35 у Бельгії, чотири в Аргентині та два в Австралії.

Меєр казав німецьким ЗМІ, що має таку величезну кількість дітей, тому що хоче зробити "щось значуще" у своєму житті.

Джонатан Меєр / Фото: news.yahoo.com

Але декілька місяців тому серійному донору сперми було наказано припинити здавати її, інакше йому загрожує величезний штраф. Мама одного з його дітей подала до суду на нього у квітні, стверджуючи, що він може спричинити підвищений ризик інцесту.

Єва, яка 2018 року народила від Меєра, сказала: "Якби я знала, що він вже став батьком понад 100 дітей, я б ніколи не обрала його. Якщо я думаю про наслідки, які це може мати для моєї дитини, мене нудить. Багато матерів казали йому, що йому потрібно зупинитися, але нічого не допомагає. Тому звернення до суду — єдиний варіант, який я маю, щоб захистити свою дитину".

Деякі з жінок насправді випадково стикаються одна з одною, тому що їх зараз дуже багато. Є навіть онлайн-групи, до яких вони можуть долучитись: 157 людей приєдналися до Facebook-спільноти Donorkind 102 JJM.

Цивільний суд ухвалив, що якщо він продовжить робити пожертвування, його оштрафують на 100 000 євро.

У той час як Джонатан, чий профіль донора каже, що він схожий на акторів Бреда Пітта та Кріса Гемсворта, стверджує, що пожертвував свою сперму безкоштовно, банк сперми Cryos продав пожертвування батька для багатьох приблизно по 1300 євро кожне.

Джонатан Меєр / Фото: dailymail.co.uk

Але, попри наказ припинити свою діяльність, Меєр все ще здає сперму, хоч і стверджує, що робить пожертвування лише жінкам, які вже мають дитину від нього, що дозволено.

Раніше цього місяця він "допоміг" мешканці Нідерландів, а цього тижня він полетить до Сербії та Італії, щоб навідати матерів своїх дітей.

Крім того, Джонатан зізнався, що мріє про сім’ю з п’ятьма дітьми.

Нагадаємо, кадри чоловіка, який двічі застряг на водній гірці, налякали Мережу. Ролик переглянули 45 млн разів.

Читайте також: