Чоловік, який у 15 років був безхатьком і спав на сходах, розповів, як став мільйонером – фото

Чоловік, який покинув школу і в дитинстві був змушений спати на сходовій клітці, розповів, як став мільйонером.

Про це пише Mirror.

Саймон Сквібб став безхатьком у віці 15 років і не знав, що на нього чекає в майбутньому, але тепер він мультимільйонер і пояснив, як він усе змінив. 49-річний чоловік зробив себе сам, розпочавши свій перший бізнес зі своєю садовою фірмою, яка заробляє мега гроші щороку.

Тепер він інвестував у понад 70 компаній, провівши два десятиліття в Гонконгу, де народилася його компанія Fluid. 2015 року Саймон продав фірму глобальному бухгалтерському гіганту Price Waterhouse Coopers за неймовірну суму, завершивши свою повну трансформацію життя. Тепер він керує HelpBnk, мережевим застосунком, де засновники стартапів можуть обмінюватися порадами.

Саймон Сквібб / Фото: instagram.com/simonsquibb

Підприємець також ділиться бізнесовими порадами у соціальних мережах, де каже, що якщо він зміг змінити своє життя, то надія є у всіх. Нещодавно він купив занедбаний чотириповерховий сходовий проліт, схожий на той, де він жив раніше. Саймон планує перетворити його на безкоштовне офісне приміщення для стартапів.

Саймон Сквібб / Фото: instagram.com/simonsquibb

Він сказав: "Це просто захопило мою уяву. Я думав про свій перший бізнес, садову компанію, коли я спав на сходовій клітці, коли мені було 15 років, і я був безхатьком. Я подумав, що це верх божевілля, коли сходи зараз продаються. Ми зробимо це нашим офісом, де ми можемо зустрічатися з людьми, і вони можуть розповідати нам свої мрії".

Саймон Сквібб / Фото: instagram.com/simonsquibb

Місія Саймона полягає в тому, щоб допомогти 10 мільйонам людей розпочати свій бізнес та виправити систему освіти.

Нагадаємо, чоловік розповів, як помстився коханцю сусідки за їхній гучний секс. Тепер він спокійно насолоджується сновидіннями.

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