Чоловік, який відрізав собі палець, щоб бути, як прибулець, тепер видаляє шкіру та м'язи (фото)

Також він показав, який мав вигляд до своєї трансформації.

Чоловік, який зробив 1500 тату, поділив руку навпіл та відрізав палець, розповів про наступний етап свого перетворення на іншопланетянина.

Про це пише mirror.co.uk.

Марсело "B-Boy" Де Соуза Рібейро прагне мати вигляд як "прибулець-диявол".

Тепер, у "першій у світі" модифікації, він почав видаляти зайві м'язи та шкіру, щоб підкреслити свою зовнішність.

Тату-майстер із Сан-Паулу, Бразилія, сказав: "Я зробив нову модифікацію, якої ще не існує у світі. Я досліджував модифікації тіла у світі, і з того, що я бачив, ніхто ще не зробив нічого подібного. Я черпав натхнення у фільмах та документальних фільмах про НЛО, які дивився".

Марсело Рібейро / Фото: instagram.com/marcelobboy

Він почав у лютому, коли йому видалили зайвий жир з боків лівої руки, щоб зробити її стрункішою.

Пояснюючи процес, він сказав: "Після того, як я зробив цю руку, мені було цікаво зробити іншу в іншому форматі. Процедуру було вивчено за два тижні до операції, і ми видалили вказівний палець у суглобі. Тепер мені видалили м'язи та шкіру за допомогою хірургічного скальпеля, щоб зробити руки якомога нормальнішими, щоб вони мали такий вигляд, як я хотів".

Марсело стверджує, що кожен процес був швидким і гладким, і він оцінив біль лише на шість балів із десяти.

Також він показав архівне фото, де постав до своєї трансформації. На знімку чоловік позує в окулярах без жодної екстремальної модифікації та навіть татуювання.

Марсело Рібейро до модифікацій / Фото: mirror.co.uk

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