Чоловік, який викрив сім'ю, що одружується між собою та хрюкає, розповів про найбожевільніше – фото

Режисер Марк Лайта розповів про першу зустріч із сім'єю Віттакерів – однією з найвідоміших родин в США через свою складну історію з інбридингом.

Про це пише Daily Star.

Ця сім'я, яка одружується між собою від 1880-х років, вважається неосвіченою, живе у злиднях та ізольована від суспільства у своїй хатині в глибинці.

Лайта отримав доступ до незвичайного світу Віттакерів, вирушивши до села Одд у Західній Вірджинії. Поліцейський провів його самотньою вуличкою. У подкасті Koncrete KLIPS він поділився своїми першими враженнями від сім'ї.

"Ми під'їхали до цієї дороги, яка перетворюється на путівець, яка перетворюється на ґрунтову дорогу, і ми підходимо до цього трейлера, а потім до маленької хатини з іншого боку дороги", — пригадав він. "І ось ці люди ходять навколо, і їхні очі дивляться у різні боки, і вони гавкають на нас. І тут один хлопець, ви дивитеся йому в очі або кажете що-небудь, і він просто кричить і тікає, і його штани спадають до кісточок, і він тікає і йде штовхати сміттєвий бак. Це повторювалося знову і знову. Це вийшло з-під контролю — найбожевільніше, що я коли-небудь бачив".

Інбредна сім'я Віттакерів / Фото: YouTube/Soft White Undderbelly

Він виявив трьох братів і сестер і двоюрідних братів, які живуть разом у брудному будинку з декількома собаками. Деякі з них говорили лише хрюканням або вереском і були охоплені проблемами фізичного та психічного здоров'я та відхиленнями.

Він сказав, що вони, схоже, мало спілкувалися з будь-ким у зовнішньому світі. Не дивно, що спочатку вони були дуже привітні. Коли Лайта вперше спробував сфотографувати сім'ю, то сусіди стали йому загрожувати. У своїх відео на YouTube Лайта попередив усіх зацікавлених людей, які мали намір відвідати сім'ю, щоб познущатися чи потривожити її, щоб вони подумали ще раз, оскільки їх проженуть.

Інбредна сім'я Віттакерів / Фото: Фото: YouTube/Soft White Undderbelly

Зрештою Віттакери дозволили йому зробити декілька фотографій після того, як він запропонував зробити портрет, щоб вони могли покласти його в труну близької людини, яка нещодавно померла. "Вони перебувають під захистом сусідів і родичів, яким не подобається, коли ці люди приходять, щоб посміятися з них", — додав він. "І всі в окрузі знають про них і кажуть: "Давайте підемо до Віттакерів" і посміємося з них чи щось таке".

Після першого тривожного візиту Лайта підтримував зв'язок із сім'єю. Але повернення режисера 2020 року для знімань Inbred family - The Whittakers незабаром стало сенсацією на каналі YouTube Soft White Underbelly.

Інбредна сім'я Віттакерів / Фото: YouTube/Soft White Undderbelly

Документальний фільм фокусується на житті та проблемах трьох братів і сестер, Бетті, Лоррейн та Рея, а також їхнього кузена Тіммі, одночасно досліджуючи таємницю їхнього походження та стану здоров'я. На жаль, ще один брат Фредді помер внаслідок серцевої хвороби.

Бетті ухиляється від запитань про минуле сім'ї і мовчить, коли доходить до подробиць, чому декілька родичів живуть з обмеженими можливостями. Але під час наступного відео через рік Бетті розкрила, що дійсно їхні батьки були двоюрідними братами і сестрами.

Інбредна сім'я Віттакерів / Фото: Фото: YouTube/Soft White Undderbelly

Зусилля Лайти мобілізували фінансову підтримку для Віттакерів, спочатку спрямовану на ремонт їхнього будинку, який переріс у кампанію з купівлі для них абсолютно нової нерухомості. Однак нещодавно справи пішли шкереберть після того, як Лайта заявив: "Я з ними покінчив. Вони весь цей час мені брехали".

Марк Лайта / Фото: Фото: YouTube/Soft White Undderbelly

Раніше цього року Лайта оголосив про смерть 67-річного Ларрі після передбачуваного серцевого нападу, тому він почав збирати кошти і передав 1000 доларів на похорон Ларрі — лише щоб виявити, що він навіть не помер. Це сталося після того, як фанати побачили батька живим і здоровим у відео, в якому Ларрі сидить на ганку сімейного будинку та обговорює свою передбачувану смерть.

Лайта сказав, що дав дочці Ларрі, Бі Джей, 1000 доларів на похорон після того, як сім'я заявила, що їм потрібні гроші для проведення заходу. Вона перепросила і він вирішив пробачити її.

Інбредна сім'я Віттакерів / Фото: YouTube/Soft White Undderbelly

Марк сказав, що передав ще 700 доларів, щоб допомогти Ларрі відвезти Бі Джей до Північної Кароліни і розпочати нове життя, але відтоді дізнався, що він, мабуть, залишив гроші собі і нікуди її не відвіз.

У нещодавньому відеооновленні під назвою Spring 2024 Марк розмовляє з кузеном Ларрі, Джейсоном Віттакером, про ситуацію. Після того, як Джейсон зізнається, що він був у реабілітаційному центрі і навіть не був чистим під час інтерв'ю, Марк відповів: "Ти єдина людина, яка чесна зі мною в цій сім'ї".

Нагадаємо, клініка обманом змусила 19-річного хлопця збільшити груди. Заради операції він узяв кредити.

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