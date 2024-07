Чоловік, який витратив мільйони, щоб мати вигляд собаки, знайшов "друга іншої породи" – відео

Японець, відомий у мережі як Toкo, який витратив два мільйони ієн (понад 11 000 доларів), щоб мати вигляд як собака породи коллі, знайшов ще одну людину, яка вирішила стати псом.

Токо створив гіперреалістичний костюм собаки, щоб він міг бігати вулицею, гавкати на незнайомців і кататися в собачому візку. Про справжню особистість кінолога мало що відомо, крім того, що він родом з Японії і завдяки своєму химерному способу життя здобув приголомшливу армію шанувальників.

"Від дитинства я хотів перетворитися", - сказав він раніше. "Коли я ношу костюм, я почуваюся щасливим, тому що моя мрія перетворюється на реальність".

Чоловік у костюмі коллі / Фото: mirror.co.uk

Вважається, що виготовлення костюма для собаки Токо, створеного виробником костюмів Zeppe, знадобилося близько 40 днів, і він важить 4 кг.

Раніше цього року автор вірусного контенту витратив ще одну приголомшливу суму на створення другого костюма собаки, відчайдушно намагаючись втілити в собі аляскинського маламута: велику породу собак, яку часто приймають за хаскі.

Токо у новому костюмі собаки / Фото: скриншот з відео

Судячи з нещодавнього відео на YouTube, Токо знайшов любителя собак, готового одягнути цей костюм і почати гратися. Він уже вивчив команду "перевернутися".

Скандальне відео під назвою A human turns into a dog! Two dogs played together!, зібрало тисячі переглядів і безліч коментарів від відданих фанатів, які, схоже, знаходять пародію "чудовою": "Обидва ці цуценята надто коштовні для цього світу!", "Я тішуся, що ви знайшли людину, якій можна довіряти і яка допоможе вам!", "Ваші костюми для собак чудові, і я радію, що вам вдалося здійснити свою мрію стати собакою. Я такий щасливий бачити, як люди живуть своє найкраще життя, попри те, що говорять усі ненависники".

Тим не менш, багато хто вже давно критикує контент Toкo з перевдяганнями, причому один користувач назвав його "тривожним" і заявив, що його не слід нормалізувати. "Це дуже дивно, і нам не потрібно говорити собі, що це нормально для людей", - обурився інший.

Нагадаємо, у США новонароджене цуценя вкусив шершень і воно змінилося до невпізнаваності. Внаслідок нападу його мордочка набрякла.

