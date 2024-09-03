Чоловік, який заповів квартиру колезі в обмін на догляд, передумав та одружився у 93 роки

2005 року літній чоловік заявив, що колега "дбав про нього більше, ніж його сім'я", а 2018-го подав на нього до суду.

Мешканець Шанхая, Китай, який підписав угоду про передавання своєї квартири колезі в обмін на турботу і спілкування, пошкодував про своє рішення після того, як одружився вдруге у 93 роки.

Про це повідомляє SCMP.

Чоловік на прізвище Тан, якому зараз 99 років, подав до суду на свого колишнього колегу і опікуна Гу, але його прохання про повернення майна було відхилено.

2005 року Тан підписав угоду з Гу і його сім'єю, пообіцявши віддати їм свою квартиру в обмін на догляд і спілкування. Його вимоги містили часті телефонні дзвінки Гу і його сім'ї, відвідування його раз на тиждень, купівлю одягу і продуктів, а також догляд за ним, коли він був нездоровий. Натомість Тан написав у своєму заповіті, що заповідає свою квартиру та її вміст Гу, а не своїм дітям.

Він писав: "Вони дбали про мене більше, ніж моя сім'я. Вони допомогли мені пережити хворобу і біль, зробили моє життя багатим і щасливим".

Тан сказав, що не був у хороших стосунках зі своїми дітьми, які, на його думку, не виконали свого обов'язку підтримувати його.

2005-го Тан також підписав договір купівлі-продажу з Гу, продавши свою квартиру за 200 000 юанів (28 000 доларів США). Розмір квартири у звіті не вказано.

Гу не заплатив гроші, а Тан не з'їхав. Договір, який вони підписали, був лише формальністю.

2018 року Тан одружився вдруге і пошкодував про своє рішення.

Як повідомляється, 2019-го і 2021 року він неодноразово подавав до суду на свого колишнього колегу, заперечуючи факт передавання його майна на ім'я Гу і вимагаючи анулювати їхній договір.

У відповідь Гу подав зустрічний позов, вимагаючи від Тана негайно виселитися і сплатити орендну плату від 2006 року. Гу також показав суду повідомлення своєї сім'ї і фотографії з Таном, щоб довести, що вони складали йому компанію і брали його з собою в поїздки. Він сказав, що літній чоловік заборонив родині спілкуватися з ним мобільним телефоном після 2019 року.

Суд у Шанхаї відхилив клопотання обох сторін, вирішивши, що вони виконали угоду і де-факто встановили стосунки утримання та підтримки. Вердикт означає, що Гу може успадкувати квартиру після смерті Тана.

Також було зазначено, що Тан не висловлював свого невдоволення щодо Гу більш ніж десять років, тому його звинувачення не ґрунтуються на фактах.

Нагадаємо, хитрий чоловік організував фальшиве весілля для своєї другої дружини. Нова кохана думає, що воно справжнє, а колишня хоче його викрити.

Читайте також: