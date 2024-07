Чоловік, який застряг у морі на 438 днів, після порятунку отримав позов на мільйон доларів (фото)

На чоловіка, який застряг у морі на 438 днів, подали позов на мільйон доларів через три роки після того, як його врятували.

Про це пише LADbible.

Хосе Сальвадор Альваренга прожив понад рік у маленькому човні у Тихому океані після того, як 2012 року вирушив на дводенну рибалку. Рибалка з Мексики спланував поїздку разом з іншим рибаком Есекьєлем Кордобою, якому на той момент було 22 роки. Спочатку все було гаразд, але коли почався шторм, чоловіки вирішили продовжити риболовлю та подивитися, що ще можна спіймати. Це було рішення, про яке вони згодом пошкодували.

Чоловіки потрапили у шторм, який не вщухав тиждень і їх віднесло далі в океан. У якийсь момент вони змогли зв'язатися зі своїм босом рацією, щоб розповісти йому про те, що сталося, але, на жаль, прилад відключився перш, ніж він зміг їх врятувати. Човен віднесло ще далі від берега, і люди застрягли.

Човен Хосе / Фото: Getty Images

Після 10 тижнів виживання на черепахах, пташиній крові та рибі Кордоба захворів та помер на човні, залишивши Альваренгу одного. Коли в Хосе почалися галюцинації, що він розмовляє зі своїм мертвим другом, що лежав у човні, він вирішив, що його треба відпустити.

Рибалка цілий рік жив самостійно, роблячи численні спроби зупинити судна, що проходять, але безуспішно. Але одного разу він натрапив на крихітний острів під назвою Атолл Ебон, приблизно за 9600 км від Мексики. Альваренга доплив до берега і знайшов пляжний будиночок, що належав місцевій парі, яка змогла йому допомогти.

Хосе Сальвадор Альваренга / Фото: Getty Images

Після неймовірної рятувальної операції досвід Альваренги було опубліковано у книжці. Він дав інтерв'ю журналісту Джонатану Франкліну, який опублікував його історію під назвою 438 Days: An Extraordinary True Story of Survival at Sea.

Незабаром після виходу видання родина Кордоби подала позов на мільйон доларів проти Альваренги, стверджуючи, що він з'їв їхню кохану людину, щоб вижити. Альваренга спростував ці звинувачення та заявив, що пара уклала договір не робити цього.

Адвокат Хосе Рікардо Кукалон заявив Elsalvador.com: "Я вважаю, що ця вимога є частиною тиску цієї сім'ї з метою розділити доходи від гонорарів. Багато хто вважає, що книжка зробить мого клієнта багатою людиною, але її заробіток набагато менше, ніж думають люди".

Альваренга пройшов тест на детекторі брехні, щоб довести, що він каже правду.

Хосе Сальвадор Альваренга / Фото: Getty Images

