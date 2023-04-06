Чоловік, якого кинули 11 дружин, убив свою 12-ту партнерку: що сталось

В Індії чоловік, якого покинуло 11 дружин, вбив свою 12 партнерку, з якою був одружений 20 років.

Про це пише The Times of India.

За даними видання, 50-річний житель Індії був одружений 12 разів. 11 попередніх партнерок його покинули, оскільки підозрюваний зловживав алкоголем, після чого бив жінок. Зі своєю останньою 40-річною дружиною чоловік був одружений 20 років.

Проте напередодні чоловік зловживав алкоголем, його дружина намагалась це припинити, через що він її жорстоко вбив: чоловік лупцював потерпілу палицею, поки вона не знепритомніла та померла.

Пара виховувала 4 дітей. Саме і вони знайшли тіло матері.

Нагадаємо, у Москві знайшли мертвим чоловіка через звичку не розлучатись із мобільним телефоном. Росіянина знайшли мертвим у ванні, а поруч був мобільний телефон увімкнений у розетку.

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