Чоловік, якого назвали "дурним" для професії пілота, побудував вдома копію Boeing 737 і "літає"

Батько, якому казали, що він "недостатньо розумний", щоб стати пілотом, побудував неймовірний авіасимулятор вартістю 25 000 фунтів стерлінгів у своїй вільній кімнаті.

Про це пише Daily Star.

40-річний Крейг Каллінгворт витратив два роки на створення своєї точної моделі кабіни літака Boeing 737-800NG, використовуючи в основному вживані деталі, які він знайшов в Інтернеті. А тепер, використовуючи комп'ютерну програму, він піднімається в небо разом зі своєю "одержимою" донькою, восьмирічною Софі, не виходячи з дому в Лідсі, Велика Британія.

Задум створити репліку з'явився у художника після того, як його дружина, 38-річна Сара, подарувала йому на Різдво симулятор у місцевому льотному центрі. Потім він купив обшивку кабіни пілота – з усіма циферблатами і важелями, які є на справжньому двомоторному літаку – і старанно перетворив її на повністю робочу модель.

Чоловік побудував вдома авіасимулятор / Фото: Craig Cullingworth / SWNS

Крейг, який здійснив свій перший політ близько трьох місяців тому, розповів: "Я завжди хотів бути пілотом, але в школі мені казали, що я недостатньо розумний. Моя дружина влаштувала мені політ на Boeing 737, бо знала, як сильно я цього хотів. Це був найкращий досвід у моєму житті, і дорогою додому я шукав, як побудувати такий літак. Я знайшов уламки по всій країні і почав будувати його у своїй вільній кімнаті після роботи, сподіваючись, що одного дня я зможу підняти його в повітря. Близько трьох місяців тому ми здійснили наш перший політ, про який я поділився відео в соціальних мережах і отримав багато позитивних відгуків. Моя восьмирічна донька одержима. Їй подобається бути залученою до чогось, і вона дуже швидко це засвоює. Їй подобається літати, а мені подобається літати з нею".

Крейг із донькою / Фото: Craig Cullingworth / SWNS

За словами Крейга, його перший вчитель на авіасимуляторі, який також є першим офіцером Ryanair, вважав його "природженим" після їхнього першого спільного уроку 2021 року. Пізніше він отримав свої крила на реалістичній комп'ютерній моделі, яку професійні пілоти таких перевізників, як Virgin і Jet2, часто використовують для вдосконалення своїх навичок.

Тепер він любить літати на своєму симуляторі в реальному часі в небі над Британією, щоб розважитися на складних регіональних злітно-посадкових смугах.

Крейг сказав: "Я вилітаю з Лідса-Бредфорда, приземляюся в Манчестері, прямую до Іст-Мідлендса, а потім до Гітроу, так що я залишаюся в межах Великої Британії. Поки ви приземлитесь, підготуєтесь до посадки і знову злетите, щоб поїхати до наступного аеропорту, ви можете легко втратити три години. Тому я намагаюся не виходити за межі країни. Зазвичай я обираю аеропорт Лідс-Бредфорд, тому що він входить до десятки найгірших аеропортів для приземлення, і зазвичай це досить складно, а також тому, що ми досить часто звідти літаємо. Робити це вдома весело, але не так багато разів ви можете літати навколо аеропортів самостійно у своїй вільній кімнаті. Це не простий процес, і, як правило, він вимагає зусиль двох членів екіпажу, і ви розподіляєте обов'язки між собою".

Чоловік побудував вдома авіасимулятор / Фото: Craig Cullingworth / SWNS

Вартість нового симулятора польоту Boeing 737 становить близько 55 000 фунтів стерлінгів, але Крейг вважає, що витратив на свою модель менше половини цієї суми, використовуючи вживані деталі. А досвід польоту на симуляторі зазвичай коштує від 100 до 150 фунтів стерлінгів за 30-90 хвилин часу "в повітрі".

Крейг сказав: "Я зустрічав людей по всій країні, які побудували власні авіасимулятори, але, як правило, їх будують пілоти у відставці, а не люди мого віку. Це настільки практичний досвід, що ви не дізнаєтесь, чи добре у вас виходить, поки не спробуєте".

Крейг сказав, що тепер він може запропонувати іншим зацікавленим літунам можливість використовувати його симулятор – або інші, які він побудує в майбутньому – як частину бізнес-проєкту.

Він сказав: "Моя кузовна майстерня розширюється, тож у нас буде більше місця, де я зможу встановити два-три симулятори для людей. Я хочу орієнтуватися на пілотів, тому що вони зможуть тренуватися на цих тренажерах".

Нагадаємо, представлено найменший у світі повнофункціональний екскаватор. Він працює на дистанційному управлінні та поміщається на долоні.

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