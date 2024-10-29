Чоловік, якого назвали "дурним" для професії пілота, побудував вдома копію Boeing 737 і "літає"

Він витратив два роки на створення точної моделі кабіни літака.
Батько, якому казали, що він "недостатньо розумний", щоб стати пілотом, побудував неймовірний авіасимулятор вартістю 25 000 фунтів стерлінгів у своїй вільній кімнаті.
Про це пише Daily Star.
40-річний Крейг Каллінгворт витратив два роки на створення своєї точної моделі кабіни літака Boeing 737-800NG, використовуючи в основному вживані деталі, які він знайшов в Інтернеті. А тепер, використовуючи комп'ютерну програму, він піднімається в небо разом зі своєю "одержимою" донькою, восьмирічною Софі, не виходячи з дому в Лідсі, Велика Британія.
Задум створити репліку з'явився у художника після того, як його дружина, 38-річна Сара, подарувала йому на Різдво симулятор у місцевому льотному центрі. Потім він купив обшивку кабіни пілота – з усіма циферблатами і важелями, які є на справжньому двомоторному літаку – і старанно перетворив її на повністю робочу модель.
Крейг, який здійснив свій перший політ близько трьох місяців тому, розповів: "Я завжди хотів бути пілотом, але в школі мені казали, що я недостатньо розумний. Моя дружина влаштувала мені політ на Boeing 737, бо знала, як сильно я цього хотів. Це був найкращий досвід у моєму житті, і дорогою додому я шукав, як побудувати такий літак. Я знайшов уламки по всій країні і почав будувати його у своїй вільній кімнаті після роботи, сподіваючись, що одного дня я зможу підняти його в повітря. Близько трьох місяців тому ми здійснили наш перший політ, про який я поділився відео в соціальних мережах і отримав багато позитивних відгуків. Моя восьмирічна донька одержима. Їй подобається бути залученою до чогось, і вона дуже швидко це засвоює. Їй подобається літати, а мені подобається літати з нею".
За словами Крейга, його перший вчитель на авіасимуляторі, який також є першим офіцером Ryanair, вважав його "природженим" після їхнього першого спільного уроку 2021 року. Пізніше він отримав свої крила на реалістичній комп'ютерній моделі, яку професійні пілоти таких перевізників, як Virgin і Jet2, часто використовують для вдосконалення своїх навичок.
Тепер він любить літати на своєму симуляторі в реальному часі в небі над Британією, щоб розважитися на складних регіональних злітно-посадкових смугах.
Крейг сказав: "Я вилітаю з Лідса-Бредфорда, приземляюся в Манчестері, прямую до Іст-Мідлендса, а потім до Гітроу, так що я залишаюся в межах Великої Британії. Поки ви приземлитесь, підготуєтесь до посадки і знову злетите, щоб поїхати до наступного аеропорту, ви можете легко втратити три години. Тому я намагаюся не виходити за межі країни. Зазвичай я обираю аеропорт Лідс-Бредфорд, тому що він входить до десятки найгірших аеропортів для приземлення, і зазвичай це досить складно, а також тому, що ми досить часто звідти літаємо. Робити це вдома весело, але не так багато разів ви можете літати навколо аеропортів самостійно у своїй вільній кімнаті. Це не простий процес, і, як правило, він вимагає зусиль двох членів екіпажу, і ви розподіляєте обов'язки між собою".
Вартість нового симулятора польоту Boeing 737 становить близько 55 000 фунтів стерлінгів, але Крейг вважає, що витратив на свою модель менше половини цієї суми, використовуючи вживані деталі. А досвід польоту на симуляторі зазвичай коштує від 100 до 150 фунтів стерлінгів за 30-90 хвилин часу "в повітрі".
Крейг сказав: "Я зустрічав людей по всій країні, які побудували власні авіасимулятори, але, як правило, їх будують пілоти у відставці, а не люди мого віку. Це настільки практичний досвід, що ви не дізнаєтесь, чи добре у вас виходить, поки не спробуєте".
Крейг сказав, що тепер він може запропонувати іншим зацікавленим літунам можливість використовувати його симулятор – або інші, які він побудує в майбутньому – як частину бізнес-проєкту.
Він сказав: "Моя кузовна майстерня розширюється, тож у нас буде більше місця, де я зможу встановити два-три симулятори для людей. Я хочу орієнтуватися на пілотів, тому що вони зможуть тренуватися на цих тренажерах".
Нагадаємо, представлено найменший у світі повнофункціональний екскаватор. Він працює на дистанційному управлінні та поміщається на долоні.
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