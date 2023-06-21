Чоловік, якого немовлям покинули на морозі, через 62 роки розшукав сім'ю та дізнався жахливу таємницю

У Великій Британії Гарві Шакелла рідні батьки немовлям покинули взимку у картонній коробці посеред вулиці. Тоді його врятувала випадкова перехожа, а через 62 роки чоловік вирішив розшукати свою справжню родину.

Про це пише mirror.co.uk.

Взимку 1960 року Віра Вуд посеред вулиці виявила немовля у картонній коробці. Жінка врятувала хлопчика та викликала відповідні служби. Тоді його всиновила прийомна родина

Через 62 роки Гарві почав пошуки своєї біологічної родини та рятівниці Віри. Він знайшов цю жінку, двох рідних сестер і 16 зведених братів і сестер.

"Я отримав гарне виховання з люблячими прийомними матір'ю, батьком і братом, але з роками в глибині душі у тебе з'являється думка: "Звідки я взявся?", - каже Гарві.

Хлопчика кинули у картонній коробці на морозі. / Фото: mirror.co.uk

Віра, якій зараз 89 років, живе за рогом від того місця, де багато років тому знайшли Гарві, і пам'ятає цей випадок так, ніби це було вчора.

Вона розповідає: "Близько 4-ї години на Різдво я почула шум у своєму палісаднику. Я розсунула штори і побачила, як ці молоді хлопці вибігли з воріт. Потім близько 6-ї години я почула дитячий плач, але не надала цьому значення, тому що у дівчини через дорогу народилася дитина".

Згодом жінка все ж помітила, що посеред вулиці у картонній коробці було немовля. Тоді Гарві був дуже виснаженим через перебування на холоді та плач.

"Незважаючи на те, що на ньому був жіночий товстий синій кардиган, а поверх нього - коричневий аркуш паперу, йому було холодно. Вижити йому допомогла його вага", - згадує Віра.

Гарві та Віра, яка його врятувала. / Фото: mirror.co.uk

Жінка, яка мала трьох власних дітей у віці трьох, чотирьох і одного року, загорнула його в дитячу ковдру. Віра викликала поліцію і копи забрали немовля. Вона згадує, що хотіла б залишити Гарві, проте не було можливості. Віра каже, що всі ці роки думала про той випадок і зараз дуже щаслива, що чоловік її розшукав.

Далі чоловік почав розшукувати своїх маму і тата. Проте результати ДНК-тесту показали, що обидва його біологічні батьки померли.

Пошуки також показали, що у Гарві є дві старші сестри. Одна з них - Черрі з Девону була дуже рада, що її знайшли. Вона на 3 роки старша від свого брата, а тому розказала чоловіку, чому батьки його вирішили позбутись.

Черрі переконує, що їхня мати ні у чому не винна. Все сталось через те, що після пологів батько забрав немовля і вивіз його невідомо куди. З'ясувалося, що батько Черрі і Гарві мав стосунки з різними жінками, в результаті чого у нього народилося 19 дітей. Деякі з них були всиновлені, а деякі потрапили до дитячих будинків.

"Мій батько, очевидно, був не дуже доброю людиною. Моя мама, мабуть, була в жахливому стані. Мене забрали від неї, і вона ніколи не знала, що я живий. Я думаю про свого прийомного батька, який, на жаль, помер десять років тому, який був повною протилежністю - таким ніжним, м'яким, добрим чоловіком", - каже Гарві.

Тепер брат і сестра почали спілкуватись із іншими своїми родичами, які живуть по всій Європі.

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