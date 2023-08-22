Чоловік, якого вигнали з роботи, того ж дня виграв у лотерею: на яку суму він розбагатів (фото)

Чоловік, який втратив роботу, того ж дня виграв у лотерею 250 тисяч доларів США.

Про це пише dailystar.co.uk.

Ерік Ебботт подумав, що його життя рухається у неправильному напрямку, коли його вигнали з роботи. Але в електронному листі йому повідомили доленосну новину – він виграв величезний приз.

Лотерея Play It Again була розіграшем у місті Лонок, штат Арканзас, США. Спочатку він мав невиграшну скретч-карту, але в результаті він виграв у другому раунді.

Ерік сказав: "Я прокинувся близько 5-ї ранку і вирішив перевірити свою електронну пошту. Я був приголомшений, коли натрапив на лотерейний електронний лист, у якому говорилося, що я виграв в одному з розіграшів другого шансу! Я одразу подумав, що це шахрайство, тому я перевірив веб-сайт, щоб дізнатися, чи було моє ім'я в списку, і зателефонував до лотереї, щоб підтвердити свій виграш".

Ерік Ебботт / Фото: Arkansas Scholarship Lottery

Щасливчик додав, що його батьки були першими, кому він розповів про виграш у лотерею.

Коли його запитали, як він планує витратити приз, він відповів, що спочатку побалує себе новою машиною, а частину, що залишилася, витратить на допомогу своїй сім'ї та друзям.

"Це справді благословення, і я вдячний за можливість допомогти полегшити їхній фінансовий стрес", - додав Ебботт.

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