Чоловік, якому давали 9 місяців життя, прожив ще 45 років після переїзду на острів "блакитної зони"

Чоловікові вдалося "обдурити смерть", перебравшись на острів "блакитної зони" після того, як йому сказали, що йому залишилося жити лише дев'ять місяців.

Про це пише ladbible.com.

Це було ще 1976 року, коли Стаматісу Морайтісу повідомили жахливу новину про те, що у нього діагностували рак легень.

Після цього чоловік вирішив залишити США, де він почав своє життя, та повернутися на свій рідний острів Ікарія у Греції. Там він планував "почати пити вино та чекати на день смерті".

Острів Ікарія / Фото: Getty Images

Але після того, як він повернувся на Ікарію, Стаматіс виявив, що з кожним місяцем він справді починає почуватися краще. Потім, зрештою, зловісна відмітка дев'яти місяців зникла і Морайтіс прожив ще 45 років.

Чоловік помер 2013 року у віці 98 років, хоча він стверджував, що йому 102 роки.

Говорячи з BBC про секрет свого довголіття, він пожартував: "Я не лікар, але думаю, що вино допомогло".

Стаматіс Морайтіс / Фото: BBC

Дивно, але острів Ікарія також називають "островом, де люди забувають помирати". Насправді це так звана "блакитна зона" — район із надзвичайно високою тривалістю життя. Як правило, у блакитній зоні люди живуть у середньому на десять років довше, ніж у інших частинах Західної Європи.

Що ж до Стаматіса, він пояснив своє довголіття споживанням продуктів місцевого виробництва, зокрема вина, і навіть життям без стресу. Він навіть відмовлявся вживати надто комерційне вино через добавки, які до нього додавали. Натомість він брав із собою своє власне, куди б він не йшов.

Одна з теорій, чому люди, котрі живуть у "блакитних зонах", живуть так довго, полягає в тому, що їжа, яка виробляється в цих районах, збігається з тією, яку рекомендують лікарі для здорового харчування.

Так звана "середземноморська дієта" має правильні пропорції овочів, білків та корисних жирів, а також низький вміст цукру.

Нагадаємо, чоловік приголомшив схудненням на 148 кг та пожалівся на нову проблему. Також він показав свої фото "до" і "після".

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