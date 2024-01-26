Чоловік, якому в дитинстві брат вистрелив в обличчя, прожив із кулею в голові 94 роки – фото

Він втратив слух на праве вухо та майже осліп на праве око.

Для більшості людей постріл в обличчя з гвинтівки 22 калібру був би смертним вироком. Але не для Вільяма Пейса, якому 1917 року було вісім років, коли його старший брат Марвін випадково вистрелив у нього під час гри в "палку" на їхній сімейній фермі в Техасі.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Жоден із братів не знав, що гвинтівка заряджена. Внаслідок нещасного випадку у Вільяма залишилося понівечене обличчя, а також повна втрату слуху на праве вухо та майже сліпота на праве око.

Попри ці травми, Вільям прожив ще 94 роки 175 днів – рекорд тривалості життя з кулею в голові – перш ніж він помер 23 квітня 2012 року у віці 103 років.

Вільям Пейс / Фото: guinnessworldrecords.com

Вільям був занесений до Книги рекордів Гіннеса 2006-го, і рентгенівські знімки підтвердили, що куля застрягла і залишилася в потилиці.

За словами сина Вільяма Терона, кулю так і не витягли, оскільки лікарі боялися, що він не переживе операцію.

"Протягом усього часу він не відчував болю. Він не знепритомнів. Вони вирішили, що нічого не можуть для нього зробити, тому що куля була дуже близькою до мозку", - розповів Терон в інтерв'ю Times Record News у Вічіто-Фолс 2009 року.

Вільям не дозволив своїм недолікам визначати чи заважати його життю. У дитинстві він любив грати в бейсбол, потім декілька років навчався в коледжі, перш ніж лікар рекомендував йому покинути навчання, щоб зберегти здорове око. Вільям пішов стопами батька і став фермером, а через роки працював доглядачем кладовища.

Вільям Пейс / Фото: guinnessworldrecords.com

Він прожив 71 рік у шлюбі зі своєю дружиною Онетією, з якою мандрував світом, відвідуючи такі країни, як Танзанія, Єгипет, Австралія та інші. У пари залишилися двоє синів, а також декілька онуків та правнуків.

2010 року журнал The Modesto Bee запитав Вільяма, що здивувало його найбільше за понад 100 років життя. Він відповів: "Поліпшення у житті. Коли я народився, не було ні тракторів, ні доїльних машин".

Такі технологічні досягнення відіграли важливу роль у збереженні зору первісного володаря цього рекорду Сатору Фушикі (Японія). У ліве око Сатору випадково потрапила куля з пневматичного пістолета 1943 року, коли йому було 13. Через травму його госпіталізували на місяць, внаслідок чого його око назавжди осліпло.

Рентген черепа Сатору, зроблений 2001 року / Фото: guinnessworldrecords.com

Лікар порадив Сатору видалити око, оскільки гранула була зроблена зі свинцю і могла спричинити отруєння, що веде до сліпоти на інше око. Проте Сатору не наважувався пройти процедуру, тож вирушив до іншої лікарні у пошуках альтернативного лікування.

Після зустрічі зі спеціалістом-офтальмологом Сатору запропонували нові, революційні ліки під назвою пеніцилін.

"На щастя, пеніцилін, який почали використовувати 1948 року в усьому світі, врятував мене, не відриваючи очного яблука", - сказав Сатору, подаючи заявку на рекорд 2001 року, коли куля була в його голові протягом 58 років.

Через два роки після того, як Сатору було присвоєно рекорд, його побив болгарин на ім'я Кольо Колєв, який випадково вистрілив собі з пістолета за праве вухо в липні 1942 року у віці 17 років у своєму рідному селі Димитрево.

Кольо Колєв / Фото: guinnessworldrecords.com

Рентгенівські знімки, зроблені 5 липня 2003 року, показали, що куля застрягла в черепній основі його черепа на 61 рік.

Нагадаємо, студент протягом 4 днів не знав про кулю в мозку. Він думав, що в голову влучив камінь.

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