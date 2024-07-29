Чоловік, якому відмовляли жінки, схуд на 116 кг і шокував невпізнанним виглядом – відео до і після

Він став особистим фітнестренером після того, як скинув зайву вагу.
Чоловік, який стверджує, що його не сприймали жінки через його розміри, виставив напоказ свою приголомшливу трансформацію.
Д'Анджело Саваж опублікував в Instagram відеомонтаж, який демонструє його неймовірний шлях до схуднення, завдяки якому він став особистим тренером з фітнесу. У його біографії на платформі з гордістю зазначено, що він скинув колосальні 116 кг, схуднувши зі 194 кг до 78.
"Вибач, ти не в моєму смаку", - йдеться у підписі до першого фото, де Саваж постав перед дзеркалом у своїй максимальній вазі. Наступний знімок фіксує перші дні його тренувань зі словами: "Все ще ні". Коли трансформація набирає обертів, третій знімок показує задоволеного Д'Анджело, але все ще в парі зі зневажливим "Ні". Потім кліп переходить до свіжих сцен, де повністю перетворений Саваж займається у спортзалі, зовсім не схожий на хлопця з попередніх знімків.
Його зміни принесли йому солідну кількість підписників – понад 65 000, а шанувальники явно в захопленні від його успіхів.
- Ти і раніше був гарним, але зараз маєш приголомшливий і супер здоровий вигляд!
- А тепер ти всім до смаку! Вітаю! Дивовижне перетворення
- Обожнюю результати твоєї важкої праці! Продовжуй
- Все, що я бачу, це гарну душу! Пишаюся тобою
Нагадаємо, 32-річна жінка схудла на 90 кг після того, як її не забрав рятувальний гелікоптер. Тепер вона важить 57 кіло і похизувалася своїми фото до і після схуднення.
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