Чоловік їсть живих ящірок задля сексуальної активності: лікарка прокоментувала метод і дала поради

За словами докторки, це не є повною нісенітницею.

Чоловік розповів, що їсть живих ящірок, щоб покращити свою сексуальну функцію.

Про це пише Daily Star.

Як би шокувально це не звучало для когось, 59-річний Соммаї з провінції Чантабурі в Таїланді вважає, що його сексуальна активність підвищується через три години після того, як він ковтає живу рептилію.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що Соммаї перейняв цю звичку від своїх дідуся і бабусі, які їли живих ящірок від дитинства і розповідали йому, що ця закуска може покращити його сексуальне життя.

Соммаї вважає, що ящірок безпечно їсти, оскільки вони харчуються дрібними комахами, але зазначає, що ящірки, знайдені в сільській місцевості, були більш чистими, ніж міські. Він також рекомендує мити ящірку водою.

Соммаї / Фото: Facebook/Amarin TV

Це може здатися дивним, але в заяві Соммаї є певна логіка. Докторка Дебора Лі розповіла, що ящірки є поширеним джерелом м'яса в багатьох частинах світу, і що зелених і чорних ігуан, геконів, анолів і сцинок їдять в Азії, Африці, Австралії, Північній і Центральній Америці.

Вона сказала: "М'ясо ігуани має такий же високий вміст білка, як і курятина. У чоловіків низькобілкова дієта пов'язана зі зниженням фертильності".

Лі додала, що ящірка також містить мало калорій, жирів і холестерину, що дуже добре для сексуальних витівок, оскільки надлишок будь-якого з цих речовин може призвести до ожиріння і атеросклерозу – затвердіння артерій, які згубно впливають на еректильну дисфункцію.

Чоловік їсть живих ящірок / Фото: Facebook/Amarin TV

У ящірці також багато вітамінів групи В, які беруть участь у виробленні репродуктивних гормонів, і цинку, який є "життєво необхідним" для здорової сперми.

Однак вона додала: "Особисто я навряд чи можу придумати щось більш огидне, ніж їсти сиру ящірку. Важливо розуміти, що ігуана повинна бути добре приготована, і їсти сирих ігуан не рекомендується, оскільки вони є переносниками бактерій, що спричиняють гастроентерит, таких як сальмонела, кишкова паличка та кампілобактер".

Вживання в їжу рептилій збільшує ризик розвитку плоских черв'яків, паразитарних захворювань і глистових хвороб, попереджає медикиня.

Соммаї / Фото: Facebook/Amarin TV

Натомість вона радить чоловікам дотримуватися "збалансованої, поживної дієти, наприклад, середземноморської", або спробувати устриці, які, як кажуть, є афродизіаком, "оскільки в них багато цинку". Вона також закликала до здорового способу життя.

Вона сказала: "Це означає кинути палити і скоротити або припинити вживання алкоголю, схуднути і регулярно займатися фізичними вправами. Ці заходи зі зміни способу життя з набагато більшою ймовірністю покращать їхню ерекцію. Як сумно сидіти вдома і їсти ящірок, коли ви могли б вирішити проблему на низовому рівні – покращити загальний стан здоров'я і фізичну форму та отримати користь від дози віагри!".

Нагадаємо, бізнесмен двічі на день п'є кров крокодила з алкоголем. Він пояснив, навіщо це робить.

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