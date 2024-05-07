Чоловік їздить містом на велосипеді повністю оголений: "Роблю те, що хочу"

У Великій Британії оголений велосипедист отримав дозвіл їхати жвавою дорогою після того, як сказав поліції, що прямує додому.

Про це пише The Sun.

Водії сигналили чоловікові, який був одягнений лише у черевики і шолом. Двоє офіцерів зупинили його після дзвінків очевидців, але дозволили йому продовжити рух у Болтоні.

49-річний Кінгслі Стівенсон розповів про інцидент: "Я їхав і раптом помітив старого чоловіка з голим задом. Йому було байдуже до всього на світі. Він проїжджав повз центр дозвілля, школи та дитячі садки. Ніхто не хоче цього бачити, не кажучи вже про дітей. Я зателефонував до поліції і мені сказали, що його зупинили, але дозволили їхати далі, бо він їхав додому".

Кінгслі, який зняв чолов’ягу на відео, запитав, коли він проїжджав повз нього: "Що ви робите?", на що отримав відповідь: "Я роблю те, що хочу".

Кажуть, що велосипедисту було близько 60 років.

Повідомляється, що у Великій Британії з'являтися оголеним у громадських місцях не є правопорушенням, якщо не доведено, що людина спричинила переслідування, тривогу або страждання іншій людині.

Нагадаємо, у Німеччині футбольна команда зіграла перед публікою без жодного одягу. Суперники збірної були одягнені.

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