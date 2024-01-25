Чоловік з "алергією на все" провів 11 годин у туалеті літака після того, як понюхав рибу

Чоловік розповів, як він пережив жахливий досвід польоту над Атлантикою після того, як запах риби спричинив алергію.

Про це пише Mirror.

32-річний Лукас Діас, у якого алергія "майже на все", сів на рейс із Бразилії до Португалії з пересадкою в Парижі.

Повідомивши персонал про свій стан, він приготувався до комфортної подорожі. Бортпровідники навіть попередили інших мандрівників про обставини, тож оптимізм чоловіка зміцнився. Однак потім співробітники пригостили пасажирів рибною стравою.

Відчувши запах їжі, Лукас у паніці скочив зі свого місця і побіг до туалету, замкнувши за собою двері, намагаючись уникнути реалізації своїх найгірших побоювань.

Лукас Діас / Фото: Jam Press

Професор університету розповів місцевим ЗМІ, що щойно запах риби досяг його ніздрів, він почав рясно пітніти, почервонів і відчув свербіж. На щастя, у вбиральні був фільтр, що змінює повітря, що дозволило Лукасу вибратися з місця, яке, по суті, стало для нього небезпечним.

Через сильну алергію академіку довелося весь політ залишатися у туалеті, нічого не роблячи, крім як читати інструкції на стіні.

На жаль, у Лукаса ціла низка алергій, зокрема на горіхи, кокос, корицю, ананас, морепродукти, молочні продукти, зелень, латекс, харчові барвники та консерванти, хімічні речовини з різким запахом, пилових кліщів, цвіль, деякі види пилку та хутро. Його найгірший страх стався, коли запах приготовлених його сусідом тушкованих мідій і креветок досяг його будинку у Вікторії, Бразилія, і в нього сталася анафілактична криза.

Лукас Діас / Фото: Jam Press

Ситуація незабаром стала жахливою: у Лукаса сталася реакція, від якої він почервонів. На щастя, його друзі виявились поруч і викликали медиків, які відчайдушно боролися за його життя. І саме завдяки їхньому героїзму Лукасу, оголошеному мертвим після зупинки серця, вдалося вижити.

Всього за вісім років він потрапив до лікарні 20 разів. Однак алергія не завадила бразильцеві знайти кохання. Лукас одружився з коханням всього свого життя три роки тому.

Нагадаємо, 20-річна дівчина має алергію майже на усі продукти. Вона розповіла, як живе.

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